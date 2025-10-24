En vivo
VIDEO | Maduro envía mensaje en inglés durante transmisión en vivo: "No crazy war, yes peace"

VIDEO | Maduro envía mensaje en inglés durante transmisión en vivo: "No crazy war, yes peace"

En el mismo discurso, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario. El jueves se realizó uno de ellos, en 73 puntos de las costas venezolanas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de oct, 2025
Líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.
AFP

