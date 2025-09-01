Mamá y sus hijas, de 6 y 8 años, fueron encontradas sin vida en tanque séptico: ella dejó una carta

Un padre de familia desesperado llamó a la Policía el domingo pasadas las 10:00 de la noche, luego de regresar a casa y no encontrar a su esposa y dos hijas menores de edad. Lo que más lo alertó de la situación es que había una nota de despedida escrita por su mujer y señales que indicaban que estarían en el tanque séptico de la vivienda.



¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Helenów Pierwszy, en Polonia, en la noche del 31 de agosto. Un hombre llamó a la policía y alertó que tenía fuertes sospechas de que su esposa y dos hijas habían caído al tanque séptico del hogar. A la casa llegaron cuatro unidades de bomberos y un equipo de buceo que alertó a todo el vecindario.

Efectivamente, después de un rato de labores, los profesionales sacaron del tanque de aguas residuales tres cuerpos femeninos. Uno de una mujer de 32 años, y dos de niñas de 8 y 6 años. La mujer fue declarada muerta en el lugar, mientras que las menores alcanzaron a ser trasladadas a un centro médico donde murieron.

Aunque en un principio se manejó como un accidente, con el paso de los minutos se han descubierto señales que indican que pudo ser un homicidio-suicidio.



Señales de lo que pudo haber pasado

Gazeta Wyborcza y Fakt, medios polacos, han revelado perturbadores detalles que dan cuenta de lo que pudo haber pasado en el hogar. Según un vecino del sector, en horas de la noche el hombre salió de casa rumbo a la farmacia, esto por petición de su esposa. Aparentemente, ella lo hizo salir para poder cometer el homicidio de las niñas y su propia muerte.



"Escuché que el esposo de la mujer fue a la farmacia a comprar unas medicinas porque ella se las envió. Y cuando regresó, ya se habían ahogado, como dicen. La tragedia fue total, podría decirse. No los conocía lo suficiente como para saber qué pudo haber causado la tragedia", declaró el vecino.

La prensa local reveló que en la casa no solo hallaron los cuerpos, sino también una supuesta carta de suicidio escrita por la mujer. Las primeras hipótesis que se manejan es que la mamá intentó ahogar a sus hijas y luego se lanzó al tanque séptico con ellas. Aleksandra Marańda, de la Fiscalía del Distrito de Konin, declaró: "Puedo afirmar, con casi total certeza, que tenemos una sospecha razonable de que en este caso se ha cometido un delito".

El medio indicó en las últimas horas que la mujer había recibido anteriormente tratamiento psiquiátrico y agregaron que, de manera extraoficial, conocieron que la mujer "fue presuntamente degollada, y todo indica que pretendía ahogar a sus hijas y luego quitarse la vida". Por ahora, todo apunta a que la mujer fue la que cometió el delito; sin embargo, las autoridades han aclarado que la investigación apenas está iniciando y no se descartan posibilidades.

Lo que se sabe es que en la Fiscalía de Konin se abrió una investigación por homicidio por este suceso. Se está a la espera de los resultados de las pruebas de autopsia y toxicología para establecer de qué manera murieron la madre y sus dos hijas y si hay más responsabilidades en el caso.

