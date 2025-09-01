Publicidad

Mamá y sus hijas, de 6 y 8 años, fueron encontradas sin vida en tanque séptico: ella dejó una carta

Mamá y sus hijas, de 6 y 8 años, fueron encontradas sin vida en tanque séptico: ella dejó una carta

Según el esposo de la mujer, ella lo envió a comprar algo a la tienda y cuando regresó no las encontró. En cambio, la mujer le dejó una perturbadora carta.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 01, 2025 05:44 p. m.
Policía Polonia
La policía de Polonia acudió a la casa de la familia ante el llamado del esposo -
Foto: AFP