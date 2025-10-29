En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Masacre de más 460 personas, entre pacientes y acompañantes, en un hospital de Sudán, según la OMS

Masacre de más 460 personas, entre pacientes y acompañantes, en un hospital de Sudán, según la OMS

Paramilitares aseguraron haberse tomado el control total de El Fasher, donde se produjo la matanza. Al parecer, más de 2.000 civiles murieron durante la invasión.

Por: AFP
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
En hospital de Sudán asesinan a más de 460 personas, según OMS
Imagen tomada el 25 de octubre -
Rapid Support Forces (RSF) / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad