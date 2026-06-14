Guerra en Oriente Medio: Trump dice que la paz con Irán estaría cerca y que Ormuz volverá a abrirse

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el domingo podría firmarse un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, y que el estratégico estrecho de Ormuz quedaría "abierto a todos" inmediatamente después.



Sin embargo, en lo que supone una posible amenaza para los esfuerzos por poner fin al conflicto, Israel, que inició la guerra con Estados Unidos en febrero, anunció que sus fuerzas armadas habían llevado a cabo ataques en los suburbios del sur de Beirut el domingo.

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Irán había ofrecido a Trump un calendario diferente, pero aun así dio a entender que se vislumbraba un acuerdo, ya que tanto las partes en conflicto como sus mediadores expresaron un optimismo creciente de que las semanas de conversaciones estaban llegando a su fin.

"Está previsto que el acuerdo se firme mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO A TODOS", escribió Trump en las redes sociales el sábado.



Sin embargo, los últimos ataques de Israel contra la capital libanesa se producen después de que Irán respondiera a una ronda anterior de ataques contra el sur de Beirut este mes, disparando misiles contra territorio israelí.



Un funcionario estadounidense insistió el viernes en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también incluiría al Líbano, que se vio involucrado en el conflicto de Oriente Medio cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo. Irán ha declarado que un acuerdo de paz debe abarcar la campaña israelí en el Líbano.

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A pesar de los continuos ataques entre Israel y Hezbolá, el líder de Pakistán, país clave en el proceso de mediación, también afirmó que un acuerdo de paz estaba "más cerca que nunca".

Se espera que la "finalización" de este acuerdo se produzca "en las próximas 24 horas", declaró el sábado el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, añadiendo que se firmará electrónicamente.

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Dijo que se esperaba que la próxima semana se celebraran "conversaciones a nivel técnico".

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní indicó que la firma estaba prevista para el domingo.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars, citando a "una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní", informó que Teherán "aún no ha tomado ni anunciado su decisión final" sobre el acuerdo.



Catarinos en Teherán

Desde que la tregua del 8 de abril detuvo lo peor de los combates, Trump ha insistido repetidamente en que un acuerdo era inminente, pero las negociaciones se han prolongado durante mucho tiempo.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el sábado que la fecha de la firma aún no se había determinado, pero que "no será mañana".

Sin embargo, añadió: "No se puede descartar la posibilidad de que esto ocurra en los próximos días".

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Las partes en conflicto han difundido información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, ya que cada una intenta demostrar que salió victoriosa de la guerra.

Mientras tanto, según informaron los medios iraníes, una delegación de Qatar, país que también participa en la mediación, llegó a Teherán el domingo para mantener conversaciones.

Teherán ha insistido en que mantendrá el control del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio de petróleo y gas procedente del Golfo Pérsico.

Sin embargo, Estados Unidos ha declarado repetidamente que sería inaceptable que Irán mantuviera el control del estrecho.

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Desde que impuso el bloqueo al estrecho, que ha sumido a los mercados mundiales en la incertidumbre, Irán exige que los buques obtengan permiso de sus fuerzas armadas antes de transitar por la vía marítima y ha creado un nuevo organismo para supervisarla y recaudar peajes.

Estados Unidos ha respondido con su propio bloqueo de los puertos iraníes.

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El Comando Central del ejército estadounidense declaró el sábado que Irán había "lanzado varios drones de ataque unidireccionales en un intento de atacar buques mercantes que transitaban por el estrecho".

Añadió que "las fuerzas estadounidenses los han derribado a todos".

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había declarado el viernes que el acuerdo sobre la mesa contemplaba el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.



'Polvo nuclear'

Otro punto clave de fricción en las conversaciones ha sido el destino del programa nuclear iraní, en particular sus reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree que fueron sepultadas por los ataques estadounidenses del año pasado.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico, pero Estados Unidos, Israel y otros gobiernos occidentales sospechan que busca fabricar una bomba.

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Araghchi declaró el viernes que la única manera de abordar el problema del uranio enriquecido de Irán "es diluirlo dentro de Irán".

Trump, quien ha justificado la guerra como necesaria para impedir que Irán obtenga armas nucleares, había dicho anteriormente que Estados Unidos retiraría y destruiría el uranio.

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El sábado declaró: "Cuando todo esté en calma, entraremos, recogeremos el polvo nuclear, lo descompondremos y lo destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Trump le había prometido que cualquier acuerdo incluiría la eliminación del material nuclear enriquecido.

El domingo, el ejército israelí emitió avisos de evacuación para 29 aldeas en el sur del Líbano.

La oficina de Netanyahu declaró posteriormente que el ejército había llevado a cabo ataques en los suburbios del sur de Beirut contra objetivos de Hezbolá "en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí".

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El ejército afirmó haber atacado una instalación de infraestructura de Hezbolá, mientras que los medios estatales libaneses dijeron que un ataque tuvo lugar en el barrio de Ghobeiry.

El ejército israelí también informó que tres drones, presuntamente lanzados por Hezbolá, impactaron el domingo en el norte de Israel, pero no causaron víctimas.

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AGENCIA AFP