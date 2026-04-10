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Noticias Caracol  / MUNDO  / Momento exacto cuando la nave de Artemis II se separó del módulo para el amerizaje

Momento exacto cuando la nave de Artemis II se separó del módulo para el amerizaje

Las unidades de la NASA y la Armada de Estados Unidos se preparan en Tierra para recibir a la nave.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Artemis II
Imagen del momento exacto.
NASA

Faltando menos de media hora, la nave Orión de la misión Artemis II se desprendió del módulo para iniciar el viaje independiente y posterior amerizaje. Este momento marca la antesala para que los cuatro astronautas entren nuevamente a la atmósfera terrestre, pero también uno de los capítulos más importantes y tensionantes de la operación.

Se espera que la nave pierda la comunicación durante seis minutos. Mientras eso ocurre, la velocidad de la cápsula pasará de 40.000 kilómetros por hora a solo 30 km/h, velocidad con la que aterrizará sobre el Océano Pacífico, a pocas millas de la costa de California. Allí los espera un buque del que saldrá personal de la Armada y de la NASA que estarán a cargo de recibir a la tripulación y recuperar la nave.

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El módulo de servicio Orión era el principal componente de la nave espacial que la tripulación denominó como 'Integrity'. Se encarga principalmente de brindar potencia y propulsión al navío durante su estadía en el espacio, pero es desechado al finalizar cada misión. Por eso fue necesario el desprendimiento aún en el espacio exterior. El módulo se quema y entra a la atmósfera, pero no vuelve a ser usado. Este equipo es suministrado por la Agencia Espacial Europea.

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La estructura también provee a la tripulación de agua y oxígeno necesarios para que la cápsula sea habitable durante los días de misión. Al igual que suministra energía eléctrica para la nave.

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