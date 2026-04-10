Fue dado por muerto en el hospital, pero recuperó el pulso en plena morgue: ¿qué pasó?

Un centro médico de Asunción, Paraguay, fue escenario de una escena insólita y poco común en el mundo de la medicina. Un hombre fue declarado como muerto y volvió a la vida en la morgue poco antes de que se le practicara la autopsia. Su caso desafía toda lógica y sale de lo común, pero es algo que ya conoce el mundo de la medicina y tiene su explicación científica.



El caso se centra en un hombre de 41 años, identificado como Ramón Zaracho, que llegó a un centro asistencial con quemaduras de tercer grado y revestía una condición crítica. Por esa razón, fue llevado hasta el Hospital de Quemados de Asunción. En el camino, Zaracho sufrió un paro cardiorrespiratorio y dejó de tener pulso mientras transcurría su traslado. La ambulancia entonces no tuvo más opción que volver al centro médico de donde venía.



En el lugar tuvieron que practicar labores de reanimación, pero el paciente no respondió al tratamiento, por lo que fue declarado como muerto en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para adelantar las labores forenses antes de entregar el cadáver a los familiares de Zaracho. Lo inimaginable ocurrió cuando los funcionarios ya habían iniciado el procedimiento sobre el cuerpo y aplicaron agua fría sobre las heridas del hombre, quien reaccionó inmediatamente. Había vuelto a la vida. Los trabajadores mencionan que se percataron porque “sintieron un pulso”.

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El personal reaccionó de inmediato y lo trasladó al área de urgencias, donde comprobaron que había recuperado los signos vitales. Con esa confirmación, volvió a ser trasladado con rapidez al Hospital de Quemados para atender la urgencia inicial, esta vez intubado para mantener al paciente estable. El episodio es catalogado como un posible caso de catalepsia.



La catalepsia es un trastorno repentino que afecta al sistema nervioso central. Se caracteriza por la parálisis del cuerpo, la rigidez muscular y la pérdida temporal de la movilidad y sensibilidad. Este estado puede ser confundido con la muerte, ya que la persona que lo experimenta puede presentar signos vitales débiles y difíciles de percibir. Hasta ahora, no ha habido confirmación oficial de lo que pudo ocurrir con el paciente paraguayo.

María Paula Rodríguez Rozo

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