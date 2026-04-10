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Noticias Caracol  / MUNDO  / Oposición pide convocar elecciones presidenciales en Venezuela ante "ausencia absoluta" de Maduro

Oposición pide convocar elecciones presidenciales en Venezuela ante "ausencia absoluta" de Maduro

El partido Vente de la líder opositora y nobel de la Paz, María Corina Machado, argumentó que ya se cumplió el plazo de 90 días establecido en la Constitución para organizar comicios ante la falta del presidente.

Por: AFP
Actualizado: 10 de abr, 2026
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María Corina Machado y Nicolás Maduro
María Corina Machado y Nicolás Maduro
AFP

La oposición de Venezuela pidió este viernes convocar elecciones presidenciales ante la "ausencia absoluta" del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días establecido en la Constitución para organizar comicios ante la falta del presidente. Delcy Rodríguez, quien fuera la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Estados Unidos por narcotráfico.

"Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República", indicó el partido Vente de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado. "Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria", agregó el comunicado.

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La Constitución de Venezuela establece que "las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más". "Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta", indica el artículo 234 de la carta magna.

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"Esta es una verdad inocultable. No presionar e insistir en que se cumpla la Constitución con respecto a la Presidencia de la república y quien la ocupa es permitir que en Venezuela permanezca la dictadura y el sistema represivo que por años hemos enfrentado", expresó el partido, que señaló, además, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la operación estadounidense en suelo venezolano, hizo "un manejo burdo y descarado del derecho para favorecer la situación política" de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, y asumiera el cargo de mandataria encargada.

"Rodríguez, además de haber sido designada vicepresidenta por alguien que carecía de legitimidad para hacerlo, no ha sido nunca votada ni electa por los ciudadanos para desempeñar cargo público alguno. Con tal proceder, evade el órgano judicial la aplicación correcta e irrestricta de nuestra Constitución", dijo VV.

El mismo 3 de enero, cuando Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la "ausencia forzosa del presidente de la república" y dijo que esa situación "configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de su función".

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El TSJ justificó su decisión de ordenar a Rodríguez ejercer como presidenta encargada como una "medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)".

Este mismo viernes, María Corina Machado expresó que la transición a la democracia "es urgente" e "impostergable" en Venezuela, donde el jueves miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022.

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*Con información de AFP y EFE

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