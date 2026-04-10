Los minutos más difíciles en el amerizaje de la misión Artemis II: ¿qué ocurrirá?

La tripulación de Artemis II vuelve a la Tierra este viernes 10 de abril después de completar la misión de alunizaje que emprendieron durante 10 días, tras más de 50 años en los que el ser humano no visitaba la Luna. La nave Orión atravesará nuevamente la órbita terrestre a toda velocidad para amerizar en el Océano Pacífico. Sin embargo, hay expectativa en el proceso de amerizaje, ya que es uno de los momentos más riesgosos de la misión. De hecho, habrá un lapso de tiempo que se mezcla entre lo increíble y lo atemorizante.(Conozca aquí:



La nave Orión estará expuesta durante el amerizaje a altísimas temperaturas de hasta 2.500 grados centígrados; además, la cápsula irá a una velocidad impresionante de hasta 40.000 kilómetros por hora conforme americe en el planeta Tierra. Semejantes cifras salen de lo común y significan un reto significativo para el equipo científico. “El lanzamiento y el amerizaje suelen ser las partes más peligrosas de las misiones”, definió Teasel Muir-Harmony, curadora de la Colección Apollo del Museo Smithsoniano. Esas condiciones pondrán a prueba precisamente el escudo térmico que lleva Orión.



Un antecedente que causó preocupación

A pesar de que los amerizajes sean un procedimiento conocido en la NASA, hay un antecedente que tiene el foco de los expertos. Durante la misión de Artemis I, una misión de prueba en la que no había tripulación, una parte del escudo térmico se desvió de la trayectoria planeada; por lo que hubo preocupación por esta defensa de la cápsula.



Los minutos de temor

Cuando la cápsula atraviese la atmósfera a miles de kilómetros de velocidad, la fricción con la gravedad ayudará a desacelerar la nave; pero habrá 11 paracaídas ayudando a que este proceso sea más rápido. Paralelo a esta caída, Orión quedará envuelta en una bola de fuego porque estará sometida a una gran temperatura durante seis minutos; en ese lapso, explica Muir, será imposible que los astronautas se comuniquen. A esto se le conoce como “el periodo de apagón”.

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Mientras tanto, los astronautas Victor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen y Christina Koch estarán sentados y bien asegurados durante la fase más peligrosa del amerizaje. El plasma naranja será visto a través de las ventanas de Orión, pero dentro de la nave no se sentirá el calor que hay afuera mientras desaceleran para caer en mar abierto.

La NASA y la Armada de los Estados Unidos están muy preparadas para recibir a los cuatro astronautas en el mar para luego llevarlos en helicóptero a un buque; allí serán evaluados por personal médico. Paralelo a este procedimiento, se realizará la recuperación de la cápsula Orión. Esta parte crucial de la misión es liderada por una colombiana, la cartagenera Liliana Villarreal, quien trabaja como directora de Amerizaje y Recuperación en la agencia espacial.



María Paula Rodríguez Rozo

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