Así fue el amerizaje de Artemis II en la Tierra: primeras imágenes del regreso de los astronautas

Luego de 10 días fuera del planeta Tierra, los astronautas de la misión Artemis II -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- finalmente amenizaron en e océano Pacífico, como se tenía planeado, este viernes 10 de abril a las 20:07 hora local del este de Estados Unidos (7:07 p. m. hora Colombia).

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El amerizaje de la cápsula Orión en medio del océano y el retiro de los astronautas, apoyados por la NASA y fuerzas militares, es la culminación exitosa de una importante misión para el futuro del ser humano en el espacio. Los tripulantes viajaron hasta el punto más lejano jamás alcanzado por un ser humano fuera de la Tierra y fueron los primeros en ver la cara oculta de la Luna.



Así fue el amerizaje de Artemis II

Sobre las 5:00 de la tarde (hora Colombia) la Nasa confirmó que la tripulación entró en la fase final de la operación de reentrada a la Tierra. Y a las 6:34 ocurrió uno de los momentos más importantes de este regreso de los astronautas: el módulo de servicio de la cápsula Orión se separó y esta empezó su regreso de manera solitaria.

A las 6:54 p. m. la tripulación entró al momento de silencio absoluto debido a su entrada a la atmósfera terrestre. Durante seis minutos no hubo comunicación con la Tierra y la cápsula Orión enfrentó fuertes temperaturas y se rodeó de llamas debido al impacto y velocidad con la que ingresó.



#Atención | Establecen comunicación con la cápsula Orión de la misión Artemis. Video del momento exacto del amerizaje.



Siga la señal EN VIVO de la misión aquí >>> https://t.co/DnvMcYKjYM pic.twitter.com/fkqcYoQfLq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 11, 2026

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Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co