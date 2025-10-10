Mujer de 60 años murió tras recorrer la Casa Embrujada de Disneyland

Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida tras sufrir una emergencia médica al finalizar el recorrido de la icónica atracción Haunted Mansion en Disneyland Anaheim, en California. Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes 6 de octubre de 2025 en una de las atracciones más visitadas en el parque temático durante la temporada de Halloween.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El hecho, confirmado por el Departamento de Policía de Anaheim y medios como NBC News, Los Angeles Times y USA TODAY, ocurrió cuando la mujer fue hallada inconsciente dentro de uno de los vagones. Personal del parque inició maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los servicios médicos, quienes la trasladaron a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

De acuerdo con el portavoz policial Matt Sutter, no existen indicios de fallas en el funcionamiento del recorrido, y la causa del deceso sería una “emergencia médica desafortunada”. La investigación permanece abierta bajo la supervisión de la Oficina del Forense del Condado de Orange, que determinará oficialmente las causas del fallecimiento. Por respeto a la familia, Disneyland y las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni detalles sobre su historial médico.

El parque temático activó de inmediato sus protocolos de emergencia y atención médica, en cumplimiento de la normativa estatal que regula la seguridad en parques de atracciones en California. Tras una breve suspensión de operaciones, la Haunted Mansion reabrió al público el mismo día, una vez descartadas posibles irregularidades mecánicas.



Disneyland reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de sus visitantes, subrayando que sus atracciones están sujetas a inspecciones diarias y revisiones periódicas bajo supervisión del Departamento de Relaciones Industriales del estado. “No existe indicio de fallas en el funcionamiento de la atracción”, insistió el portavoz policial Matt Sutter.



¿Cómo funciona la casa embrujada de Disney?

La Haunted Mansion es una de las atracciones más antiguas y emblemáticas del parque, inaugurada en 1969, y es reconocida por su perfil seguro y apto para todo público. El recorrido, ambientado en un estilo gótico con efectos especiales, figuras animadas y música orquestal, avanza a una velocidad máxima de 1,6 kilómetros por hora en vehículos llamados 'doom buggies', un transporte que ha sido calificado como seguro y estable por reguladores y operadores.

Según el experto Dennis Speigel, de International Theme Park Services Inc., “este es uno de los recorridos en los que menos esperaría un incidente médico”, destacando la excepcionalidad del suceso. De hecho, esta atracción también es conocida porque fue uno de los últimos proyectos en los que Walt Disney participó directamente antes de su muerte.



La Haunted Mansion es la atracción principal de New Orleans Square en el parque y su atractivo entre los seguidores de Disney la han llevado a crear dos paseos similares en otros parques temáticos de Disney alrededor del mundo.

Durante la temporada de Halloween, la atracción adopta su versión especial Haunted Mansion Holiday, inspirada en The Nightmare Before Christmas, aunque sin alterar su estructura ni funcionamiento. El incidente no ha afectado las operaciones generales del parque, pero ha reavivado el debate sobre los protocolos médicos y de prevención en grandes complejos turísticos.

Por ahora, las investigaciones continúan y las autoridades aseguran que la prioridad es brindar claridad y respeto a la familia de la víctima mientras se esclarecen las causas del suceso.

