Mánager de B King revela mensaje de voz que le envió Regio Clown antes de desaparecer en México

A Juan Camilo Gallego Toro, representante de artistas, en redes sociales lo han acusado de llevar a la muerte Byron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B King. El mánager del cantante colombiano encontrado muerto en México bajo circunstancias que no han sido esclarecidas manifestó que las acusaciones en su contra “me han dolido porque ese niño se convirtió en familia para mí. Yo llevaba más de 4 años detrás de él tratando de decirle que ‘trabajemos, tienes mucho talento. Yo me pongo para vos, yo lo hago por un porcentaje de lo que hagamos, no me tenés que pagar nada’. Hace más o menos tres meses y medio él aceptó y estábamos felices, la verdad”.

Sobre cómo se llevó a cabo la contratación de Bayron en México para un concierto el pasado 14 de septiembre, el mánager del artista paisa dijo en el podcast Más allá del silencio que quien los contactó fue Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, quien también fue encontrado muerto junto a Bayron: “Regio me llamó, me dijo que él estaba con Rogelio, el mejor amigo de él que trabaja allá. Ellos me llamaron y me dijeron que tenían este evento, que ellos querían contratar a Marcela Reyes pero habían tenido un problema ahí con una persona que ella quería llevar. No pudieron contratarla y me llamaron a mí. Lo que se hablaba entre pasillos era que eso iba a generar controversia, que era el ex de Marcela Reyes y pues me contaron cómo era el evento, Electro Lab, un evento que ya vienen haciendo varias veces”.

Según el mánager de B King, para aceptar el contrato “ellos me ofrecieron 1.500 dólares por cantar 4 canciones. Para un cantante 4 canciones en 8 minutos. Me pusieron todo: vuelos, alimentación, hospedaje, transporte. La verdad, muy buena atención por parte de los muchachos cuando nosotros llegamos”.



Cuando llegaron a México, narró Juan Camilo, “en el aeropuerto nos recibe Rogelio, Regio, un muchacho escolta que se llama Mariano, que lo conocí ese día, y un señor gordito que era el que manejaba el carro. Nos recogieron en una camioneta roja. Ahí están los videos en Instagram”.



¿Quién es Angie Miller?

Sobre Angie Miller, dijo el mánager, ella apareció “en ese momento que llegamos del aeropuerto. Ella estaba en la terraza para conocernos y hacer ese video que hicimos de la promoción. Ahí se conoció con B King y conmigo. Angie Miller es una venezolana que vive en México hace como ocho años. Ella es actriz de entretenimiento para adultos. Muy conocida”.

Según Julián Camilo, Bayron Sánchez y Angie Miller “hicieron match. Ellos se gustaron de una. Eso fue como amor a primera vista. No se separaron, parecían niños conociéndose. Desde que se conocieron todos los días ellos compartieron ahí en el hotel. Ella iba a visitar a su niña en las noches y al otro día volvía. Estaban muy contentos los dos. Se gustaron. No eran novios porque apenas se estaban conociendo. Empatizaron y pasó lo que tenía que pasar”.



El evento al que convocaron a B King “se terminó a las 10:00 de la mañana y ahí nos fuimos a descansar todo el día y ya después nos fuimos”.



"Yo no fui con ellos al gimnasio": mánager de B King

Al día siguiente, cuando desparecieron los artistas colombianos, “desayunamos todos juntos Regio, B King y Yo. En ese desayuno no estaba Rogelio. Bayron estuvo haciendo ejercicio todos los días en el hotel y él salía a trotar por Polanco. Después del desayuno él me dijo que quería ir al gimnasio. Yo nunca he acompañado a ninguno de mis artistas al gimnasio. Yo no hago gimnasio. Regio escuchó y dijo que tenía Smarfit. Yo miré en el mapa y el gimnasio era a 6 minutos”.

Juan Camilo indicó que los comentarios en redes sociales “dicen que por qué yo lo acompañé. Es que yo no soy niñero, yo soy mánager. Yo hago negocios donde el artista puede crecer. Yo vendo las fechas, consigo los eventos, pero yo no tengo que estar 24/7 con el artista. Él hacía eso todos los días en Medellín: se iba al gimnasio y llegaba a mi casa 8, 9 0 10 de la mañana”.

El día de la desaparición, Regio Clown le envió un mensaje de voz a Juan Camilo en donde le decía que iba con B King a un almuerzo “con un señor” y que estuviera listo para una cita que tenían ese día en horas de la noche: “Cami, mira, yo ahorita voy a comer con un señor rápidamente y con B King. Ahí te llegamos a ti, pues tenemos la reunión con Diablis. Por fa, alístate”.

Horas después, narró Juan Camilo, él se comunicó con los artistas para le reunión que tenían pero ninguno contrataba. “Yo dije que ‘estos se fueron a rumbear’. Yo pensé eso, que se fueron a tomar algo, se entretuvieron. Yo lo cogí con calma en ese momento. Ya como a las 2:00 de la mañana comenzó la zozobra”.

En el chat, Juan Camilo le escribió a Bayron que “qué irresponsabilidad de tu parte perderte así, hermano. De buena estoy acá súper preocupado. Ni tú ni Regio contestan, bro”.

Finalmente, después del hallazgo sin vida de los artistas, denunció Juan Camilo, “la gente empezó a tirarme a mí cosas horribles, hubo amenazas de muchas partes. A mí me tocó sacar a mi familia de Medellín esos días. Tenía mucho miedo”. El mánager manifestó en Más allá del silencio que “sueño con que todo esto pase, que pueda seguir adelante con mi carrera. Yo amo la música, soy un enamorado de la música. No quisiera dejar esto por este suceso. A su familia quisiera decirle que lo siento mucho, que no fue mi intensión, que ellos conocen mi corazón, mucha gente me conoce. Yo estaba trabajando para volverlo la estrella que él merecía ser”.

