Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush

Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush

Es considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo".

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos.
Afp

