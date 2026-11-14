Encuentran muerto al abogado del ‘Pollo Carvajal’, hombre cercano al régimen de Venezuela

Nielson Souza Vilela, abogado de profesión, fue encontrado sin vida en la bodega del edificio donde vivía, en Madrid, España. Souza fue quien asumió la defensa de Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, hombre cercano al régimen de Venezuela que fue cabeza de las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia en el país venezolano desde 2004 hasta 2014.



La muerte del litigante se produjo en un momento crucial para el proceso de su defendido. ‘El Pollo Carvajal’ es visto como un testigo clave para Estados Unidos que en su momento podía poner “en jaque” al gobierno de Nicolás Maduro, presidente depuesto que está en la cárcel desde enero de 2026 y enfrenta un proceso judicial en su contra. Hugo Carvajal actualmente colabora con las autoridades estadounidenses para seguir brindando información sobre las redes del chavismo que se estarían tejiendo en el contexto internacional, con conexiones políticas y financieras.

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Medios como El Español revelaron esta información sobre el fallecimiento de Souza Vilela. Sin embargo, no hay información adicional que dé luces sobre la causa de su muerte y las circunstancias en las que fue encontrado su cuerpo en el edificio ubicado en la Gran Vía de Madrid. Recaerá en manos de las autoridades la tarea de esclarecer lo que antecedió a la muerte del abogado de mediana edad.

¿Quién es ‘El Pollo Carvajal’?

Hugo Carvajal llegó hasta la cúpula militar en Venezuela y fue un hombre de confianza para Hugo Chávez desde que el difunto expresidente llegó al poder. Sus cargos le otorgaron especial cercanía con los más altos dignatarios de la esfera y logró obtener información de presuntos vínculos ilícitos del Palacio de Miraflores, que estaría revelando a la justicia en Estados Unidos como colaborador mientras cumple una condena. Carvajal apoyó a Chávez en su momento y siguió en importantes cargos cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia.

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En 2014 fue detenido en Aruba al ser señalado de tener presuntos vínculos con redes de narcotráfico en Colombia. En el acto tuvo que ser liberado porque tenía pasaporte diplomático y era embajador de Venezuela en la isla.

Carvajal se separó del régimen chavista cuando anunció su apoyo al opositor Juan Guaidó en 2019. Sus declaraciones le costaron su puesto y la pérdida de su rango como mayor general. En abril de 2019, Estados Unidos ordenó su captura, la cual fue efectuada, pero quedó en nada después de un proceso de extradición en el que Carvajal quedó libre y se fugó. El venezolano fue recapturado y lo enviaron a EE. UU. En junio de 2025 se declaró culpable por los cargos de importar cocaína, narcoterrorismo y delitos con armas.

María Paula Rodríguez Rozo

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