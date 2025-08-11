Murió Miguel Uribe Turbay: así registra la prensa mundial el fallecimiento del precandidato

En la madrugada de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a los 39 años, consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. Desde entonces, permanecía hospitalizado en estado crítico.



Así lo registran los medios internacionales

La noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay ha sido destacada por medios de comunicación de distintos países. Los titulares reflejan el impacto del hecho en la prensa mundial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Vatican News, portal oficial de noticias de la Santa Sede, tituló: “Colombia: Senador Uribe muere tras atentado”.

CNN en español, cadena estadounidense y fuente clave para millones de hispanohablantes, publicó: “Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio”.

Publicidad

BBC News, institución británica reconocida por su cobertura internacional, informó: “El senador colombiano Miguel Uribe muere dos meses después de ser baleado”.

El País, diario español con amplia cobertura política, cultural y social, señaló: “Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá”.

Publicidad

The New York Times tituló: “Miguel Uribe, senador colombiano baleado en un acto de campaña, muere a los 39 años”.

The Guardian, diario del Reino Unido, publicó: “El senador colombiano Miguel Uribe muere tras tiroteo en campaña de junio”.

El Clarín, de Argentina, informó: “Murió el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, baleado hace dos meses en un acto político”.

¿De qué murió Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estaba hospitalizado desde el atentado que sufrió el 7 de junio en el barrio Modelia.

Publicidad

Ese día, mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña, un adolescente entre la multitud le disparó en varias ocasiones. Uribe Turbay recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Desde entonces, su estado de salud fue crítico y permanecía en cuidados intensivos.



¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay era abogado de la Universidad de los Andes, con maestrías en Políticas Públicas en esa misma institución y en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Era hijo del exconcejal conservador Miguel Uribe Londoño y de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un fallido rescate cuando estaba secuestrada por el Cartel de Medellín. También era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982.



La carrera política de Uribe Turbay

La carrera política de Miguel Uribe Turbay comenzó en el Concejo de Bogotá, al que llegó con 26 años por el Partido Liberal. Durante la administración de Enrique Peñalosa como alcalde (2016–2019), fue nombrado secretario de Gobierno, convirtiéndose en el funcionario más joven en ocupar ese cargo.

Publicidad

En 2019 se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, respaldado por una coalición que incluía a los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres.

En las elecciones legislativas de 2022 encabezó la lista del Centro Democrático al Senado.



Miguel Uribe en el Senado

Desde su llegada al Senado, Miguel Uribe Turbay ganó notoriedad como figura de oposición al presidente Gustavo Petro. Se destacó por sus intervenciones en contra de las reformas del Ejecutivo.

Su discurso político se centraba en la seguridad, la defensa de las instituciones y la crítica al populismo.



El atentado que acabó con su vida

El atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. Mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña, un adolescente le disparó en varias ocasiones.

El senador recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció en cuidados intensivos hasta su fallecimiento.

Publicidad

Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de Colombia, se encontraba en cuidados intensivos desde junio pasado. Numerosos familiares han expresado sus condolencias.