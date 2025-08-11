Sentido mensaje de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay: "Con el corazón roto"

En la madrugada de este 11 de agosto, Colombia despertó con la dolorosa noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Lamentablemente, el senador estaba gravemente herido luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá. Tras más de dos meses de lucha en cuidados intensivos, una hemorragia en el sistema nervioso central terminó por apagar la vida de un político joven, de 39 años, que representaba una esperanza para muchos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de la conmoción nacional, una voz se alzó con fuerza, ternura y fe: la de su hermana, María Carolina Hoyos Turbay. A través de un sentido mensaje publicado en redes sociales, Hoyos expresó el dolor profundo que embarga a su familia, pero también la esperanza que la sostiene. Sus palabras, cargadas de espiritualidad y amor, se han convertido en un testimonio íntimo de despedida y resiliencia.

"Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita", escribió María Carolina Hoyos.



"Pensé que tú me despedirías a mí": hermana de Miguel Uribe Turbay

El mensaje, que ha tocado el corazón de miles de colombianos, continúa con una confesión desgarradora: "Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!".

Publicidad

María Carolina también agradeció a quienes acompañaron a la familia en esta dura travesía: médicos, enfermeras, amigos, y especialmente a su círculo más cercano, mencionando con especial cariño a su hijo Alejandro, a María Claudia Tarazona —esposa de Miguel—, y a sus padres Miguel y Delia, a quienes calificó como “verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra”.

"Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! ¡Hasta luego, a Dios!", concluyó la hermana del senador.

Publicidad

La partida de Miguel Uribe Turbay ha generado una ola de reacciones en todo el país. Líderes políticos, partidos y ciudadanos han expresado su pesar y han exigido justicia.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

