Noticias Caracol  / SALUD  / Joven de 14 años pasó por 17 horas de cirugía para retirar tumor de 79 kilos en su pierna

Joven de 14 años pasó por 17 horas de cirugía para retirar tumor de 79 kilos en su pierna

La menor de edad pasará varios meses en el hospital para recuperarse tras la amputación de su pierna.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de dic, 2025
Joven a la que le amputaron la pierna
Luego de 17 horas de cirugía los médicos lograron extirpar el 90% del tumor -
Fotos: Facebook Jasmine's Journey

