Joven de 14 años pasó por 17 horas de cirugía para retirar tumor de 79 kilos en su pierna

Los médicos del Johns Hopkins All Children's Hospital en Bradenton, Florida, realizaron recientemente una cirugía que no solo le cambió la vida a una joven de 14 años y su familia, sino que pasará a la historia de los casos raros atendidos por profesionales de la salud.

Jasmine Ramírez, una adolescente de 14 años, ingresó a la sala de cirugía con un tumor de 174 libras en su pierna izquierda que por varios años ha complicado su estilo de vida. Luego de 17 largas horas de cirugía, la joven tendrá que empezar un proceso de recuperación para volver a la normalidad del día a día.



¿Qué le pasó a la joven?

La adolescente es la menor de siete hermanos. Desde hace algunos años le fue diagnosticada una rara afección que causó el crecimiento anormal de su pierna izquierda. Los padres detallaron que desde los 2 años de edad empezaron a manifestarse algunas señales de esta condición.

Así pasaron los años, hasta que el crecimiento de la pierna de Jasmine se hizo excesivo y afectó por completo su estilo de vida. La joven tenía una pierna que multiplicaba por mucho el tamaño y peso de la otra. La pierna izquierda de la joven llegó a pesar 174 libras, unos 79 kilos, el peso de una persona adulta.



Por supuesto, Jasmine ya no podía caminar y le costaba mucho mantenerse en pie. En las calles era difícil de disimular. "La gente es curiosa. Quieren mirar. A veces se quedan mirando, ¿sabes? Ella también sentía eso, incluso en la escuela, cuando quería sentirse como una niña normal que no era; solo quería encajar, y algunos niños son crueles", declaró Manuel Ramírez, su papá, a FOX 13 News.



¿Qué causó el crecimiento excesivo de su pierna?

Información difundida por WFTS, medio afiliado a la cadena ABC, detalló que cuando Jasmine tenía apenas 2 años le dijeron a los padres que la pequeña tenía un raro tumor linfomatoso. El crecimiento anormal de la pierna de la niña se dejó avanzar por más de una década; sin embargo, a lo largo de los años le realizaron múltiples cirugías intentando controlar la enfermedad.



De esta manera se había logrado que Jasmine pudiera tener un estilo de vida que le permitiera asistir a clases y hacer planes con su familia. Pero recientemente la joven desarrolló una infección, lo que llevó a los médicos a plantearle a la familia la opción de amputar la pierna. "Mi papá siempre le decía a Jasmine que si se trataba de su vida o de su pierna, elegiríamos su vida”, señaló a FOX Anastashia Carrasquillo, hermana mayor de Jasmine.

Así las cosas, la menor de 14 años ingresó a la sala de cirugía con una pierna que pesaba 174 libras a causa del tumor, que recientemente también había alcanzado hasta su abdomen. Tras las 17 horas de cirugía, Carrasquillo detalló a la prensa que los médicos lograron "remover el 90% del tumor". Es decir, amputaron la pierna de Jasmine y alcanzaron a retirar parte de lo que había alcanzado su abdomen.

Por fortuna, la cirugía salió bien, pero ahora Jasmine y su familia inician un largo proceso para alcanzar su recuperación completa. Un proceso en el que requieren mucho dinero. Es por eso que la hermana mayor de Jasmine creó un GoFundMe para recaudar fondos para todo el tratamiento de la adolescente.

La menor tuvo que pasar Navidad en el hospital y también lo hará en Año Nuevo, pero detallaron que estará siempre acompañada de su familia. "Aún así, la lucha por adaptarse a esta nueva etapa de su vida está presente. Ella es muy fuerte y sabemos que la recuperación continuará bien", escribió la hermana mayor.

Todo el proceso de la joven se ha compartido a través de Facebook en una página que llamaron 'Jasmine's Journey', en la que han compartido fotos y videos del proceso de recuperación de la joven.



