Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, solicita dinero del fideicomiso para pagar su defensa

El doble homicidio de los esposos Rob y Michele Reiner, presuntamente a manos de su propio hijo Nick Reiner, conmocionó al mundo. En medio del juicio en contra del hombre de 32 años un nuevo detalle se ha convertido en noticia y es que Nick ha solicitado el dinero que dejaron sus padres para costear su defensa.

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Según dio a conocer la misma defensa del sujeto, Nick Reiner está exigiendo a las autoridades el acceso a los fondos de un fideicomiso que sus padres le habían otorgado. Una petición que deja sorprendidas a muchas personas que están atentas al caso, considerando que piensa utilizar el dinero de sus progenitores para defenderse tras ser acusado de asesinarlos.



Esta fue la petición de Nick Reiner

Según los documentos judiciales, obtenidos por TMZ y presentados por los abogados del sujeto, el hijo del director de cine estadounidense Rob Reiner acusado de matar a sus padres, pidió acceder a un fideicomiso familiar de 1,5 millones de dólares para pagar su defensa.

En la petición, que tiene 136 páginas, Nick Reiner asegura que ese dinero debía haber sido desembolsado cuando cumplió 30 años, es decir hace dos años. También menciona que debido a que no ha podido acceder a esos fondos tampoco ha podido pagar los elevados honorarios de los abogados que lo representaron luego de su arresto.



"Nick quería a sus padres y está devastado por sus muertes", dice la petición presentada el lunes. "Pero los hechos sobre lo que sí y lo que no les ocurrió no están en cuestión en este litigio sobre el fideicomiso", agrega el documento.



El fideicomiso es parte de un plan patrimonial de los Reiner para sus tres hijos (Nick, y sus dos hermanos Jake y Romy), establecido en 1993. Según la petición, debió recibir la mitad del dinero del fidecomiso a su nombre al cumplir 30 años, y la otra mitad, cinco años después. Sus abogados sostienen que las asignaciones son obligatorias e incondicionales.



Detalles del caso

Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio de sus padres, que conmocionó a Hollywood. Los cuerpos Rob Reiner, de 78 años, y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados sin vida en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles en diciembre.

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El acusado habría contratado al reconocido abogado Alan Jackson para que liderara su equipo de defensa, pero el administrador del fideicomiso se negó a pagar los honorarios, lo que provocó que este abandonara el caso. En abril pasado el acusado se declaró no culpable. Una audiencia preliminar está fijada para septiembre en el caso.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta. En diciembre, medios como Los Angeles Times y KNBC informaron que Reiner estaba siendo tratado por esquizofrenia antes del asesinato de sus padres.

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Nick Reiner permanece en la cárcel y se espera que su caso se aborde nuevamente en septiembre. Podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

*Con información de EFE y AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co