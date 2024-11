Nicolás Maduro habló como “abuelo” y afirmó que la canción +57 es “basura”

Nicolás Maduro se sumó a las críticas crecientes contra el tema +57, la colaboración de reguetoneros colombianos como Karol G, Feid, Maluma, J Balvin y Ryan Castro, entre otros. El político venezolano dijo que hablaba como “abuelo” al cuestionar la canción.

“No es solo por su letra”, dijo Maduro sobre +57

Según Maduro, “hay gente que me ha comentado presidente, no se meta en ese tema. Me han dicho”. Sin embargo, él decidió sumarse a la polémica y dijo que lo hacía “como padre, pero sobre todo como abuelo. Nosotros tenemos diez hermosas nietas, hermosas. Una más bella que la otra y todas muy bellas”.

Acto seguido, el venezolano expresó que “no me meto como presidente, pero tengo que hablar como abuelo” al criticar duramente el tema +57, calificando como “una basura esa canción, tanto la letra como el video, porque ellos le cambian una parte a la letra que era impasable”.

Luego preguntó “¿qué dicen del video? Que promueve el consumo de droga, la actitud como perdido en la droga, que desprecia y sexualiza en aspecto más negativo a la mujer, y ese tipo de canciones ahí mismo son cantados por los niños y las niñas. A veces tú ves niñas de 2, 4 años, que están aprendiendo a hablar y ya repiten la canción automático y ven el video, terrible”.



Maduro insta a padres “para que nuestros niños y niñas no sean víctimas de este tipo de deformación”

Según el líder del régimen chavista, “esto no está separado los challengers, los retos, desafíos que les meten a los niños de 12, 14, 15 años para envenenar la vida. Están unidos a esta industria comercial, y consumista y destructiva del canto urbano. Así como el canto urbano tiene muchas cosas chéveres también tiene esto, te podría decir más, pero yo no me quiero meter en este tema porque además de abuelo, tengo que recordar que soy padre, pero tengo que recordar que soy presidente, entonces no debería yo meterme tan en Honduras en este tema”.

“Yo lo único que digo es que necesitamos vacunar para crear la inmunidad a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestra juventud y a nuestro pueblo frente a estas decadentes agresiones que sufren todos los días. Padres, madres, busquemos el método para que nuestros niños y niñas no sean víctimas de este tipo de deformación”, añadió.

"Ese tipo de canciones ahí mismo son cantados por los niños y las niñas. A veces tú ves niñas de 2, 4 años, que están aprendiendo a hablar y ya repiten la canción automático y ven el video, terrible", dijo Maduro sobre +57 - Tomada de la cuenta de Youtube de Luigino Bracci Roa desde Venezuela

Tras polémica, cambiaron parte de la letra de +57

Hasta el ICBF ha rechazado la letra de la canción y, por medio de un comunicado, escribió: "Lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes".

La principal controversia surgió debido a un fragmento de la canción que cantan Feid y Maluma, en el que dicen "una mamacita desde los fourteen (desde los 14)", lo cual, para la revista Rolling Stone en Español y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), haría apología a la sexualización de menores.

Es por esta razón que los artistas ya cambiaron la letra de la canción. La nueva versión se puede escuchar en Spotify, cambiando la opción de reproducción de audio a video. En este, los cantantes antioqueños ya no dicen 'fourteen' sino 'eighteen', es decir, la frase quedó: "Mamacita desde los 'eighteen' (desde los 18)".