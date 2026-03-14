Niño de 11 años es el principal sospechoso en la muerte de su hermano de 5

Una noticia tiene consternada a la comunidad del condado de Arapahoe, en Denver, Estados Unidos. Un menor de edad de 5 años perdió la vida y el principal sospechoso de su fallecimiento es su hermano mayor, de 11. La situación tiene devastada a toda una familia y preocupados a los habitantes de la zona.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo empezó con una respuesta de emergencia a una vivienda residencial y terminó en una de las investigaciones criminales más dolorosas y complejas de los últimos años. Un menor de apenas 11 años es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de su hermano de 5 años.

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Los hechos se desencadenaron la tarde del martes 10 de marzo de 2026 sobre las 5:30 de la tarde cuando agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Arapahoe acudieron a una residencia ubicada en la cuadra 5200 de South Jerico Way tras recibir una llamada de emergencia. En el lugar descubrieron el cuerpo sin vida del pequeño de 5 años.

Desde el primer momento, la naturaleza del incidente activó los protocolos de la unidad de homicidios y se determinó que algo estaba pasando con la familia. Tras asegurar la escena y comenzar las entrevistas preliminares, las autoridades confirmaron que todos los involucrados en el suceso habían sido identificados y que no existía una amenaza activa para el resto de los vecinos de la zona.



La investigación se centró rápidamente en el entorno familiar inmediato, determinando que el presunto agresor era el hermano mayor de la víctima. Aunque las autoridades han mantenido un hermetismo riguroso debido a la edad de los implicados, la Oficina del Alguacil informó que, tras recopilar pruebas en el sitio y realizar las indagaciones pertinentes, sus investigadores llegaron a esa determinación.



El caso está siendo tratado formalmente como un homicidio, aunque los detalles específicos sobre el arma utilizada o la dinámica de los hechos no se han divulgado para proteger la integridad del proceso judicial de menores. Hasta la fecha, la causa exacta de la muerte continúa bajo investigación por parte de la oficina forense, y las razones o motivos que pudieron llevar al niño de 11 años a cometer tal acto no han sido revelados por los portavoces oficiales.



¿Cómo se encuentra el menor de 11 años?

El menor de 11 años fue arrestado y actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro de Servicios Juveniles Marvin W. Foote en Centennial, Colorado. Este centro está diseñado específicamente para albergar a menores de edad que enfrentan procesos legales graves.

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Los cargos que pesan sobre el niño son de máxima gravedad: asesinato en primer grado. A pesar de la severidad de la acusación, la Oficina del Fiscal del Distrito 18 ha aclarado que, por el momento, el caso se está tramitando exclusivamente en el Tribunal de Menores.

Se espera que la fiscalía presente cargos formales dentro de la próxima semana. Mientras tanto, la defensa y los peritos judiciales deberán evaluar no solo los hechos, sino también la capacidad del menor y su entorno. Las autoridades han pedido "apoyo y paciencia" al público mientras se recopilan todos los hechos para buscar justicia.

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El alguacil Tyler Brown expresó su solidaridad con la familia, destacando que una pérdida de esta magnitud afecta a compañeros de clase, profesores y vecinos. "Nuestros corazones están con la familia de estos dos jóvenes y con todos en nuestra comunidad que están sufriendo esta pérdida", declaró en un comunicado que refleja el sentir general de un estado que aún intenta comprender lo ocurrido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL