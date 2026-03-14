Estados Unidos vuelve a izar su bandera en embajada de Venezuela después de siete años

La bandera de Estados Unidos volvió a ser izada este sábado en su embajada de Venezuela luego de siete años de ausencia en el asta. Esto ocurre diez días después del restablecimiento de relaciones diplomáticas tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense realizada el pasado 3 de enero.



En enero de 2019, Caracas rompió relaciones con Washington en rechazo al reconocimiento del entonces jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino. Por su parte, Estados Unidos desconoció la primera reelección de Maduro en 2018 al considerarla fraudulenta.

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El pasado 5 de marzo, Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro al momento de su captura el 3 de enero, acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

"Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada", indicó la encargada de negocios Laura Dogu en un mensaje en la cuenta de X de la embajada. "Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela", añadió el texto.

La bandera estadounidense fue retirada el 14 de marzo de 2019 de la embajada en Caracas.



Donald Trump y la mandataria interina de Venezuela han suscrito desde enero acuerdos energéticos y mineros que abren la puerta a la inversión privada y modifican el modelo estatista aplicado por el fallecido Hugo Chávez.



Rodríguez pidió en la víspera el cese de sanciones estadounidenses aplicadas sobre el petróleo y otros negocios. La administración de Trump por su parte ha aliviado algunas sanciones tras la captura de Maduro que favorecen las actividades petroleras y mineras.



AFP

Editado por María Paula Rodríguez Rozo, Noticias Caracol