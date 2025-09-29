Niño de 5 años fue asesinado por un hombre en la entrada de su casa; responsable fue linchado

En el estado de Madhya Pradesh, India, las autoridades reportaron un trágico incidente que provocó consternación entre sus propios habitantes. Un menor de cinco años llamado Vikas fue asesinado frente a su madre por un desconocido que ingresó a la vivienda, se acercó a él y, sin mediar palabra, lo atacó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Acorde con lo que narraron testigos del hecho y vecinos de la familia afectada citados por el medio local NDTV, el señalado asesino llegó en bicicleta a la vivienda del menor de edad, en donde tomó una herramienta contundente y lo atacó frente a su propia madre.

La madre del menor quedó gravemente herida luego de los hechos al intentar defender su hijo. Asimismo, se supo que la progenitora de la víctima quedó en un profundo estado de shock, ya que el pequeño niño murió a los pocos minutos y no alcanzó a ser trasladado hacia un centro asistencial para intentar salvar su vida.



En medio de esta situación, decenas de vecinos de la mujer llegaron al punto del incidente para saber qué había sucedido. Una vez se enteraron de este trágico caso empezaron a golpear al asesino, linchándolo hasta la muerte antes de que llegara la Policía.

Publicidad

Las autoridades llegaron al punto e intentaron trasladar al señalado criminal, aunque este murió a los pocos minutos como producto de la fuerte golpiza. Al parecer, y según lo que dio a conocer la autoridad competente, el asesino podría padecer de "inestabilidad mental".

Inmediatamente ocurrieron los hechos, las autoridades, según medios locales, presentaron la respectiva denuncia contra el hombre acusado e iniciaron una investigación judicial sobre su muerte. Las primeras aproximaciones al caso que han divulgado diferentes medios de comunicación apuntan a que el responsable del macabro crimen vivía en Jobat Bagdi, en Alirajpur.

Publicidad

Los familiares del asesino señalaron que el presunto asesino, ya fallecido, llevaba desaparecido tres o cuatro días. Ese sujeto, acorde con el testimonio de su familia, sufría de inestabilidad mental y pocos minutos antes de cometer el homicidio había intentado robar una tienda cercana.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO