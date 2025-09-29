En vivo
Noticias Caracol
MUNDO / Niño de 5 años fue asesinado por un hombre en la entrada de su casa; responsable fue linchado

Niño de 5 años fue asesinado por un hombre en la entrada de su casa; responsable fue linchado

Los hechos acontecieron en Madhya Pradesh, India, frente a la madre del mismo menor, quien resultó herida por intentar defenderlo. Se cree que el autor del crimen tendría problemas mentales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de sept, 2025
Noticias Caracol - 2025-09-29T065948.006.jpg
Las autoridades investigan las circunstancias de lo ocurrido. -
Foto: redes sociales y AFP (imagen de referencia)

