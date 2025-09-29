Colombiano en España es detenido por apuñalar y asesinar a su pareja tras fuerte discusión

Un colombiano que vivía en España se ha hecho conocido en el país europeo tras protagonizar un trágico crimen. El sujeto, identificado como Julián David G.V de 21 años, asesinó a su pareja tras apuñalarla en el cuello en medio de una fuerte discusión. El hombre, acorde con los recientes reportes de las autoridades, le propició al menos un ataque de arma blanca a la mujer en un punto crítico, quien murió inmediatamente por la gravedad de las heridas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La víctima fue identificada como Yaqueline S., tenía 28 años y también era colombiana, con nacionalidad española. Antes de ser asesinada, y acorde con información recolectada de testigos y vecinos de la vivienda en la que ocurrieron los hechos, la mujer también había sido víctima de una fuerte golpiza por parte del mismo sospechoso. Información citada por el Diario de Sevilla dio a conocer que el cuerpo de la fallecida contaba con graves lesiones en la cara y la cabeza.

Incluso, una versión citada por el medio europeo previamente citado sostiene que, supuestamente, el crimen ocurrió mientras la pareja se encontraba regresando a su vivienda tras la celebración de un cumpleaños. Ya habían llegado a casa, ubicada en el bloque número 2 de la calle Tigris de Sevilla Este, cuando inició una discusión por motivos desconocidos. Tras una brutal golpiza propiciada por el colombiano, la joven mujer intentó huir por la calle. En medio de la huida, inició una persecución en la que el presunto criminal la persiguió con un cuchillo y la atacó en un portal cercano de la vivienda, provocándole la muerte.



Otra de las versiones del asesinato sostienen que el hombre, contrario a iniciar una persecución, se encontraba esperando a Yaqueline en el portal cercano de la vivienda, cuando posteriormente le dio una fuerte golpiza y la puñalada mortal. Luego del ataque, Julián David intentó acabar con su vida, lesionándose con la misma arma con la que atacó a la víctima colombiana y quedando gravemente herido. El sujeto alcanzó a ser trasladado hacia un centro asistencial, en donde actualmente se recupera de sus graves heridas para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Publicidad

El trágico crimen se reportó hacia las 3:10 de la madrugada del pasado domingo 28 de septiembre, cuando un habitante del sector llamó a la línea de emergencias de España para reportar el trágico hallazgo de una mujer, tendida en el suelo, con claras muestras de violencia. Al llegar al punto y verificar lo sucedido, las autoridades no solo registraron la defunción de la mujer, sino que también encontraron y asistieron de emergencia al presunto asesino e incautaron el arma blanca respectiva. El principal sospechoso, Julián David G.V , está a la espera de recibir el alta médica para ser llevado hacia la respectiva comisaría e iniciar su procedimiento judicial.



¿Qué se sabe del colombiano que asesinó a su pareja en España?

Según lo reportó el Diario de Sevilla, al parecer el hombre ya contaba con un procedimiento para ser expulsado del país por sus mismos antecedentes, pues al parecer el hombre ya había intentado acabar con la vida de su víctima en un episodio en el que intentó estrangularla, en Cádiz.

"Cuando se produce un asesinato de este calado, fallamos todos como sociedad. Todas las instituciones, entidades y la sociedad debemos generar una reflexión de en qué estamos fallando, porque, además, cada vez se produce la violencia de género a edades más tempranas", dijo a medios de comunicación locales la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien también reconoció el trabajo conjunto de las autoridades para atender a la familia de la víctima.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO