Colombiano en España es detenido por apuñalar y asesinar a su pareja tras fuerte discusión

Colombiano en España es detenido por apuñalar y asesinar a su pareja tras fuerte discusión

El sujeto ya contaba con antecedentes y tenía abierto un procedimiento de expulsión de España.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de sept, 2025
Asesinato en Sevilla
Las autoridades ya capturaron al hombre involucrado. -
Foto: Google Maps

