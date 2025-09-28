En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Alpinista muere tras caer en el monte Nama al intentar tomarse una selfie: quedó en video

Alpinista muere tras caer en el monte Nama al intentar tomarse una selfie: quedó en video

El accidente ocurrió en la región montañosa de Sichuan, cuando el hombre se desató del sistema de seguridad para tomarse una fotografía. El hecho quedó registrado en video.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Tragedia en Sichuan: alpinista cae al vacío en el monte Nama y pierde la vida. -
X: @ActualidaViral

