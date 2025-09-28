Alpinista muere tras caer en el monte Nama al intentar tomarse una selfie: quedó en video

Las autoridades chinas confirmaron la muerte de un alpinista de 31 años, quien cayó desde una considerable altura mientras ascendía el monte Nama, una montaña de 5.588 metros ubicada en la región montañosa de Sichuan. El incidente tuvo lugar la mañana del 25 de septiembre durante una excursión no registrada oficialmente por las autoridades locales.

El hombre formaba parte de un grupo de excursionistas que se encontraba a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar cuando decidió separarse de la cuerda de aseguramiento para realizar una selfie. Según testigos y el video que se dio a conocer horas más tarde, el hombre se colocó de pie sobre una superficie helada y, al tratar de ajustar su posición para obtener una mejor imagen del paisaje, tropezó con los crampones. La pérdida de equilibrio lo llevó a deslizarse por una pendiente nevada de aproximadamente 200 metros de caída vertical.



Hombre cayó del monte Nama mientras intentaba tomarse una selfie

Varios integrantes del grupo presenciaron la caída sin poder intervenir. Algunos grababan en ese momento, por lo que el video del suceso fue difundido en redes sociales poco después. La grabación muestra el momento en el que el hombre pierde la estabilidad y comienza a deslizarse montaña abajo, mientras se escuchan los gritos de quienes observaban la escena desde un punto seguro.

🇨🇳 | Un excursionista murió trágicamente al caer mientras subía el monte Nama, en Sichuan, tras intentar tomarse una selfie y soltarse de la cuerda de seguridad que lo mantenía unido a su grupo. pic.twitter.com/fhfDFsDLrT — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 28, 2025

Tras recibir el reporte de emergencia alrededor de las 10:00 a.m., las autoridades locales activaron un operativo de búsqueda que incluyó personal policial, unidades de rescate alpino y voluntarios de la comunidad. El cuerpo fue hallado horas después a unos 5.300 metros de altitud y el alpinista ya no presentaba signos vitales al momento del hallazgo. La familia del fallecido fue notificada y viajó a la zona para colaborar con los procedimientos legales y el traslado del cuerpo.



La Oficina Municipal de Educación y Deportes del distrito de Kangding, encargada de regular el acceso a esta zona montañosa, confirmó que el grupo de turistas no había cumplido con el registro obligatorio que exige la normativa local para ascensos a montañas superiores a los 5.000 metros. Este requisito fue establecido como medida de control y prevención de accidentes, especialmente en regiones donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y el terreno presenta riesgos como grietas, hielo inestable y pendientes escarpadas.

Cabe destacar que en agosto de este año, las autoridades emitieron una alerta sobre el monte Nama, luego de identificar una grieta de hielo de 50 metros de profundidad que representaba un riesgo adicional para los visitantes. En ese momento, se suspendieron temporalmente los permisos para realizar actividades turísticas y deportivas en esa zona. Sin embargo, la reapertura parcial y la percepción de que se trata de una montaña "de acceso sencillo" han hecho que excursionistas y alpinistas aficionados continúen visitando el lugar sin seguir los procedimientos formales.



El monte donde murió el alpinista es popular en China

El monte Nama, aunque menos conocido que otros picos de la región como el monte Gongga, es popular entre montañistas por sus vistas despejadas y su ruta de ascenso relativamente directa. Sin embargo, expertos en alpinismo han advertido que ninguna cumbre está exenta de riesgos y que la falta de experiencia o el incumplimiento de normas básicas puede generar accidentes graves.

En respuesta al accidente, las autoridades locales emitieron un nuevo comunicado recordando a los excursionistas la necesidad de cumplir con los requisitos de registro, utilizar equipo técnico adecuado y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad, especialmente en altitudes elevadas. También se anunció que se revisarán los procedimientos de control y vigilancia en los accesos al monte Nama y otros picos de la región. Mientras tanto, el nombre del alpinista no ha sido divulgado públicamente por respeto a la privacidad de su familia.

