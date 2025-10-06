Mark Sanchez, exjugador de la NFL y herido tras una riña, fue arrestado: esto es lo que se sabe

La madrugada del sábado 4 de octubre de 2025, la ciudad de Indianápolis, en Estados Unidos, fue el escenario de un incidente violento que involucró a Mark Sanchez, de 38 años, conocido por su carrera como mariscal de campo en la NFL, principalmente con los New York Jets, desde 2009 hasta 2012, y por su trabajo actual como analista deportivo para Fox Sports. Sánchez fue visto tropezando por una acera de Indianápolis, cubierto de sangre y sujetándose una herida justo debajo del pecho, según imágenes de videovigilancia obtenidas posteriormente por el New York Post.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El suceso se originó en un callejón detrás de un restaurante en el centro de la ciudad. Sanchez, que se encontraba en Indianápolis para cubrir el partido del domingo entre los Colts y los Raiders, fue observado actuando de forma "errática" y realizando "carreras rápidas" en el callejón poco antes de la medianoche del viernes.

Poco después de la medianoche, un conductor de un camión de recolección de aceite de cocina se estacionó en el muelle de carga, bloqueando el callejón. El conflicto escaló rápidamente cuando Sanchez se acercó al hombre de 69 años para exigirle que moviera el vehículo. Según las autoridades y el relato del conductor, el exjugador estaría bajo la influencia del alcohol, por lo que se presume que fue quien inició con la agresión.



¿Cómo sucedieron los hechos?

El altercado físico comenzó cuando Sanchez presuntamente impidió que el conductor llamara a su supervisor, lo empujó violentamente contra una pared y posteriormente al suelo. A pesar de que el conductor lo roció con gas pimienta, el exjugador continuó el ataque. Fue en ese momento que el agredido, creyendo que su vida estaba en peligro, sacó un cuchillo y apuñaló al exfutbolista en el pecho y el torso. De acuerdo con sus declaraciones, el hombre llegó a pensar que "este tipo está tratando de matarme".



Tras ser apuñalado, Sanchez se dirigió a un bar cercano, donde el dueño llamó a los servicios de emergencia. Fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico, donde lo sometieron a una cirugía por las heridas de arma blanca.

Publicidad

El exmariscal de campo mostró una actitud poco cordial con los oficiales de la Policía Metropolitana de Indianápolis. Una vez en el hospital, dijo a los detectives que solo recordaba haber intentado "agarrar una ventana" y no recordaba nada más del incidente. El conductor también sufrió lesiones graves, incluyendo heridas en la mejilla y la mandíbula, con un corte que presuntamente le atravesó la mejilla hasta la lengua.



Las implicaciones legales de sus actos

Sanchez fue arrestado en el hospital el domingo 5 de octubre y acusado inicialmente de varios delitos menores, entre ellos agresión con resultado de lesión, intoxicación pública y entrada ilegal a un vehículo motorizado. Luego de recibir el alta médica el domingo por la mañana, fue trasladado directamente a la cárcel del condado de Marion, donde pagó una fianza de 300 dólares en efectivo.



Sin embargo, debido a los nuevos detalles sobre la gravedad de las heridas sufridas por la víctima y su avanzada edad, los fiscales intensificaron los cargos el lunes. El exjugador ahora enfrenta un cargo de delito grave de Nivel 5 por agresión con resultado de lesión grave, lo que podría acarrearle hasta seis años de prisión y una multa de 10.000 dólares si es declarado culpable.

Algunos testigos consultados por la prensa local sugirieron que el exjugador "se lo merecía" por haber agredido a un hombre de avanzada edad y que, según los reportes, solo intentaba realizar su trabajo. Mark Sanchez debe presentarse para ante un tribunal este martes.

Alleged Mark Sanchez attack victim sues ex-Jet, says he was left ‘permanently disfigured’ https://t.co/AyBHFzhSMO pic.twitter.com/NvB70YaX23 — New York Post (@nypost) October 6, 2025

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL