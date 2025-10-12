En vivo
MUNDO

Maduro pide crear brigadas milicianas con indígenas de Suramérica para defender Venezuela

Esto, según el autoproclamado presidente de Venezuela, ante el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a su territorio. "La orden está dada", afirmó.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro
AFP

