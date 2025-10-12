Maduro pide crear brigadas milicianas con indígenas de Suramérica para defender Venezuela

El autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo conformar "brigadas milicianas" de pueblos indígenas de Suramérica para que vayan al país a defenderlo "si fuese necesario", ante la "amenaza" que, insiste, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana. El cuestionado mandatario, quien encabezó un acto en Caracas por el Día de la Resistencia Indígena, aseguró haber "recibido cartas de varios pueblos indígenas" de América que están "dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela".

Asimismo, ordenó al comandante general de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, profundizar y acelerar "la expansión" de la milicia "indígena en todos los territorios del país" suramericano. "Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión popular-militar-policial, con la unión nacional permanente. La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida", agregó Maduro.

El líder chavista recibió de la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, lo que ella describió como "una de las armas silenciosas que derrotaron al imperio español", además de un penacho que, dijo la funcionaria, lo "caracteriza como jefe indio de Venezuela".



Horas antes, en un acto en el Panteón Nacional -donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, así como los simbólicos del Cacique Guaicaipuro y la Cacica Apacuana-, Vidal advirtió que hoy, 533 años después de la llegada de "la Pinta, la Niña y la Santa María", hay en el Caribe "otros barcos, pero con misiles".

La ministra hizo referencia al despliegue naval que mantiene Estados Unidos bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que Caracas denuncia que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen". Sin embargo, la funcionaria aseveró que, si bien Venezuela "continúa asediada por el imperio norteamericano y sus aliados", no se va a repetir "la misma historia".



Venezuela denunció este domingo que Estados Unidos quiere "repetir la misma historia" del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanahaní, a la que llamó San Salvador, y comenzó el llamado descubrimiento de América, un hecho que el régimen de Maduro tacha de "invasión" y el inicio de un "genocidio".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró en un comunicado que "la batalla que en este momento" libra Venezuela "es la misma de hace 500 años: la defensa del derecho a la autodeterminación, la posibilidad cierta de definir un destino propio, la paz, la igualdad, la justicia social y el respeto a la diversidad étnica y cultural".

"En pleno siglo XXI, gobiernos como el norteamericano, practicantes de la misma lógica de dominación, expoliación y muerte, pretenden someter a naciones soberanas con un moderno arsenal: bloqueos económicos asfixiantes, sanciones coercitivas unilaterales, guerra difusa y la permanente amenaza de incursión bélica. El actual despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe no es más que un grosero ejemplo de la reedición del método colonizador: la intimidación por la vía de la fuerza", señaló.

No obstante, aseguró que el pueblo venezolano se ha "organizado en perfecta fusión popular-militar-policial para no permitir que se mancille esta noble tierra y se repita, como otrora, el primitivo despojo del invasor".

EFE