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Sede del Partido Comunista en Cuba fue asaltada durante protestas, aseguran agencias internacionales

El país enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela en enero, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

Por: AFP
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Incendio en la sede el Partido Comunista de Cuba
Los hechos ocurrieorn en Morón.
@AlertaMundoNews en X

Varias personas asaltaron en la medianoche de este sábado una sede del Partido Comunista en la provincia de Ciego de Ávila, a unos 460 kilómetros de La Habana, como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela en enero, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, de productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a cacerolazos en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.
Las protestas ocurrieron en el municipio de Morón y, según videos difundidos en redes sociales, varios manifestantes irrumpieron en el edificio del Partido Comunista, extrajeron documentos, computadoras y muebles y posteriormente los quemaron en la calle.
Un breve reporte del periódico provincial Invasor, que confirma las protestas, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública, informó que como resultado de estos “hechos vandálicos” fueron detenidas cinco personas.

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“Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, precisó Invasor.
Según la misma fuente, las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio y “una persona en estado de embriaguez sufrió una caída”, por lo que está siendo atendida en un centro hospitalario, aunque no se precisan las lesiones ni su vinculación con los hechos.

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De acuerdo con medios independientes y publicaciones en redes sociales, La Habana —donde los cortes eléctricos superan las 15 horas en las últimas semanas— se ha convertido en el epicentro de las protestas nocturnas, aunque también se han registrado en otras regiones del país.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, histórico mediador entre ambos países.

El presidente Donald Trump no ha ocultado su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una “amenaza excepcional” por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

AFP

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