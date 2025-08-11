Nuevos detalles del suegro acusado de querer ahogar a su nuera: tenían un romance y los descubrieron

A nivel mundial ha causado conmoción la noticia de un suegro que presuntamente quiso ahogar a su nuera en medio de unas vacaciones familiares en Florida, cerca a Disneyland. La familia viajó desde el Reino Unido a los Estados Unidos para un tiempo de esparcimiento que terminó en una fuerte pelea entre los dos adultos. Por ahora, el hombre de 62 años enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y dos delitos de agresión en el país norteamericano, mientras en su país se revelan detalles íntimos sobre su relación con su nuera.

El caso de Jasmine Wyld, de 33 años y madre de dos hijos, una mujer que acusó a su suegro Mark Gibbon, de 62 años, de querer ahogarla en la piscina del complejo turístico en que se estaba hospedando la familia en su viaje a Disney World, le ha dado la vuelta al mundo. Pero ahora no solo el aparente intento de asesinato llama la atención de la prensa internacional, sino también las revelaciones que hizo el DailyMail sobre la relación amorosa que sostenían estos dos.



Suegro y nuera fueron amantes

El medio británico reveló que durante los últimos dos años Jasmine y Mark realmente no han sido nuera y suegro, sino que realmente tienen un romance. Todo esto sucedió luego de que ambos engañaran a Alex Gibbon, hijo de Mark y exesposo de Jasmine, con quien tuvo dos hijos.

A través de una fuente cercana a la familia se conoció que la familia feliz que parecía estar de vacaciones en la Florida, realmente lleva años enfrentando un tremendo drama por la "extraña relación" entre el empresario de 62 años y la mujer de 33. Gibbon se divorció hace varios años de su esposa y, durante el matrimonio de su hijo con Jasmine, empezaron a crecer rumores y dudas en la familia sobre un romance entre el suegro y su nuera.

En 2021 la bomba estalló. "Alex había estado trabajando fuera y un fin de semana regresó a casa de su familia y la encontró vacía", indicó la fuente al DailyMail y, ante las sospechas levantadas en las reuniones familiares, acudió a la casa de su padre en busca de su esposa. "Alex tenía llaves de la casa de su padre porque él también vivía allí y, cuando entró, vio a Mark de pie en la cocina. Él le preguntó: '¿Dónde está ella?' y, con una sonrisa en su rostro, [Mark] respondió: '¿Por qué no vas a buscarla?'".

Según el medio británico, Alex encontró a Jasmine en la cama de su padre, lo que ocasionó una fuerte pelea. Aunque en ese momento ella se justificó diciendo que había salido con amigos la noche anterior y había dejado a los niños en casa de Mark para que los cuidara. Después de la reunión decidió ir a casa de Mark, en lugar de a la suya y aseguró que "entró en la habitación equivocada por error". Las excusas no funcionaron y ese año la pareja se divorció tiempo después.

Pero eso no fue todo, el drama familiar continuó en 2023, cuando Alex fue detenido por las autoridades luego de aparentemente intentar atropellar a su padre en medio de una discusión. Según la fuente, Alex y Mark pelearon frente a la misma vivienda en la que se descubrió la infidelidad. El hijo decidió abandonar el lugar en su carro, pero su padre se paró frente a él para impedirle la salida, en ese momento su hijo lo golpeó con el auto.

El exesposo de Jasmine se declaró culpable de causar lesiones graves por conducción peligrosa y acoso sin violencia. Desde entonces, tanto Alex como su madre y su hermana cortaron toda la comunicación con Mark. Aunque el empresario de 62 años y su exnuera nunca confirmaron tener una relación amorosa, durante los últimos años se han mantenido cercanos y hasta realizando viajes juntos, como este último a Florida.



¿Por qué pelearon Mark y Jasmine?

La fuente que habló con el diario británico señaló que la cercanía entre Mark y Jasmine ha ocasionado tensiones familiares a lo largo de los años y el más reciente drama los tiene a todos impactados. Todo ocurrió en la piscina de un complejo turístico en Florida, cuando los dos adultos empezaron a discutir por "estipulaciones del testamento" del hombre, según la policía estadounidense.

Aparentemente, en medio de la pelea la situación escaló a temas físicos y Mark empezó a hundir repetidamente la cabeza de Jasmine en el agua. Se dice que una niña de 9 años, hija de ella y nieta de él, se lanzó a la piscina para intentar ayudarla, pero le fue imposible luchar contra su abuelo. Supuestamente sólo detuvo el ataque cuando dos hermanas en una propiedad cercana vieron lo que estaba sucediendo y gritaron que habían llamado a la Oficina del Sheriff.

El hombre de 62 años fue detenido a las 5:19 p. m. del 3 de agosto y se cree que le dijo a la policía que había estado bebiendo. Por otro lado, el informe policial reveló que Jasmine "advirtió que no podía respirar y creía que se iba a ahogar". Ella sufrió arañazos en el pecho, mientras él permanecerá el resto de las vacaciones enfrentando cargos por intento de asesinato en segundo grado y dos delitos de agresión en Florida.

