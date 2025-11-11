Una ola ártica congela Estados Unidos: récords de frío y nevadas extremas en pleno noviembre

La ola de frío que afecta a la mitad oriental de Estados Unidos se ha intensificado, impulsada por una masa de aire ártico que está provocando un periodo invernal inusual para la primera mitad de noviembre. Lejos de ser un clima habitual, se trata de una ola ártica que ha generado temperaturas bajas temperaturas al sur como Texas y Florida.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Si bien el frío se siente en gran parte del país, las zonas que podrían registrar las marcas históricas más significativas en relación con su clima habitual se localizan en el sureste. Se espera que con esta temporada se rompan decenas de récords de temperaturas mínimas diarias en diversas partes del país, como en Alabama, Misisipi, Georgia, las Carolinas, el sureste de Luisiana e incluso Florida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, se prevé que ciudades como Jacksonville alcance los 30 grados Fahrenheit (-1 °C), una temperatura no registrada en otoño desde 1976. En Savannah, Georgia, la mínima podría descender a 28 grados Fahrenheit (-2.2 °C). Además, las temperaturas máximas diurnas también serán históricamente bajas, un ejemplo de esto sería Melbourne, Florida, que podría experimentar su día más frío, con temperaturas por debajo de los 60 grados Fahrenheit (15 °C), desde que comenzaron los registros hace más de 85 años.



La ola ártica provoca temperaturas históricas y peligrosas tormentas de nieve

Esta severa situación invernal es el resultado directo de la masa de aire ártico. Este mismo sistema ha provocado intensas nevadas por efecto lacustre, creando condiciones de viaje peligrosas a lo largo de los Grandes Lagos. La intensidad de estas nevadas es extrema, especialmente cerca del lago Michigan.

En el área de Chicago, las intensas nevadas podrían crear “condiciones de viaje peligrosas o casi imposibles”, de acuerdo con el servicio meteorológico de Estados Unidos. Durante este periodo, una franja estrecha e intensa de nieve por efecto lago, de solo unos 16 km de ancho, podría generar truenos, ráfagas de viento cercanas a 56 km/h y visibilidad casi nula en su punto máximo de acuerdo con lo publicado por la CNN.



Adicionalmente, algunas áreas al sur de Chicago registraron hasta 30 centímetros de nieve. Por lo que las nevadas por efecto lacustre continúan afectando zonas de los Grandes Lagos orientales hasta este martes, impactando particularmente el noreste de Ohio, el noroeste de Pensilvania y el suroeste de Nueva York, con pronósticos de nieve durante el trayecto matutino en lugares como Cleveland, Erie y Búfalo.



Incluso regiones fuera del núcleo de la tormenta han sentido el impacto inmediato. Atlanta, que el domingo registró una máxima de aproximadamente 21 °C, apenas alcanzó los 3 °C el lunes y podría ver temperaturas de -1 °C el martes por la mañana.

Publicidad

La buena noticia para los estadounidenses afectados es que esta ola de frío polar será breve. Se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse rápidamente en el centro del país este martes, y gran parte de la región oriental experimentará un calentamiento progresivo a partir del miércoles.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL