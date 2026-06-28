Once personas murieron tras caída de un avión en Francia: esto es lo que se sabe

Once personas perdieron la vida este domingo 28 de junio luego de que un avión utilizado para realizar saltos en paracaídas se estrellara pocos minutos después de despegar en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia.

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El siniestro ocurrió hacia las 11:00 de la mañana (hora local)en Tomblaine, un suburbio ubicado en las afueras de Nancy. La aeronave se precipitó sobre la calle Allende, muy cerca de una zona comercial y de un supermercado, lo que motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó en una declaración a la prensa que el accidente dejó 11 víctimas mortales y precisó que "en este momento" esa es la cifra oficial de fallecidos. Además, destacó que "no hay víctimas colaterales". La prefectura de Meurthe y Mosela también informó mediante un mensaje en redes sociales que el aparato involucrado era "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey".



🇫🇷🛬 Más de 10 muertos al estrellarse un avión con paracaidistas en Francia



🚨 Un avión con un grupo de paracaidistas a bordo se estrelló en el distrito de Nancy, en el noreste de Francia, reportan medios locales. Agregan que al menos 11 personas perdieron la vida: cinco… pic.twitter.com/LWSBRSGwYV — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 28, 2026

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¿Quiénes viajaban en la aeronave?

De acuerdo con lo reportado por el medio francés L'Est Républicain, el avión transportaba a un grupo de personas que se disponían a practicar paracaidismo. Según esa información, entre las víctimas se encuentran cinco instructores, cinco alumnos y el piloto de la aeronave. El mismo medio señaló que el piloto contaba con amplia experiencia.

Asimismo, indicó que el avión accidentado era un Pilatus matriculado en Alemania, un modelo utilizado habitualmente para operaciones relacionadas con saltos en paracaídas. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que provocaron el accidente.

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Tras la emergencia, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación para determinar qué ocurrió. El fiscal adjunto Amaury Lacote informó que el Ministerio Público se puso en contacto con el servicio de identificación forense y con la brigada de gendarmería de transporte aéreo de Nancy-Metz con el fin de "iniciar la investigación" correspondiente.

Por ahora, las autoridades trabajan en la identificación de las circunstancias que rodearon el siniestro, sin que se hayan entregado hipótesis oficiales sobre el origen del accidente.

Mientras avanzan las labores de atención de la emergencia, también se reportó un apagón generalizado en los alrededores de Tomblaine, según informó el medio antes mencionado

En el lugar permanecen numerosos equipos de bomberos y fuerzas de seguridad, que restringieron el acceso a la calle donde cayó la aeronave para facilitar las labores de rescate y la inspección de la escena. Las autoridades también informaron que se espera la llegada del ministro del Interior al sitio del accidente durante la tarde.

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Entre los datos divulgados por L'Est Républicain, se indicó que las víctimas serían, presuntamente, enfermeras independientes de Nancy que participaban por primera vez en una actividad de paracaidismo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co