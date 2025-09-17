En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / ONU describe primeras sentencias de la JEP contra exintegrantes de las Farc como un "hito histórico"

ONU describe primeras sentencias de la JEP contra exintegrantes de las Farc como un "hito histórico"

La JEP condenó a los últimos jefes de las Farc a penas alternativas de ocho años de "restricción efectiva de sus derechos". La ONU instó a los siete sancionados a mantener su compromiso con la paz.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:31 p. m.
