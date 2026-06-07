Países del Pacífico con alerta de tsunami tras terremoto de 7,8 en Filipinas: "Olas de un metro"

Un terremoto de magnitud 7,8 estremeció el sur de Filipinas, donde una persona murió y varios edificios colapsaron, y desató alertas de tsunami en la región. Autoridades de Filipinas urgieron a los pobladores de zonas costeras buscar zonas elevadas ante el temor de tsunamis provocados por el sismo, cuyo epicentro se ubicó 24 kilómetros al oeste de la isla sureña de Mindanao.

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"Hasta el momento se ha reportado un muerto y cuatro heridos. Es un reporte inicial", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos. "Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó.

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El organismo de manejo de desastres de Filipinas dijo que "se están verificando" reportes de más víctimas. El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La misma región sintió poco después una réplica de magnitud 6,1, según el USGS. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.



Las autoridades japoneses también emitieron una alerta de tsunami para gran parte de su litoral, y proyectaron olas de un metro en diferentes partes de su territorio.



Terremoto en Filipinas activa alertas de tsunami en países del Pacífico

El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos. "Se recomienda encarecidamente a los habitantes de las zonas costeras (...) que evacuen inmediatamente a terrenos más elevados o que se trasladen tierra adentro", apunta en un comunicado la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que espera daños por el sismo.

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Según el organismo las olas podrían impactar entre las 7:37 hora local hasta las 9:37 (1:37 GMT), al advertir que las olas podrían "continuar durante horas".

"Los propietarios de embarcaciones en puertos o aguas costeras poco profundas deberán asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa", recomienda Philvolcs. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

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Por su parte, el estadounidense Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico alertó de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas.

Las olas también podrían impactar las costas de Malasia e Indonesia, aunque en menor medida con olas de entre 0,3 y 1 metro, apunta el ente estadounidense. El tsunami también podría afectar con olas inferiores a 0,3 metros a lugares tan remotos como Vanuatu, Islas Marshall, Nauru o Guam. "Las personas ubicadas en zonas costeras amenazadas deben permanecer en alerta", apunta el centro.

El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país. Las autoridades de la localidad de Kochi, en el sureste de Japón, pidieron además la evacuación de las zonas costeras de la ciudad, según recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.



No hay alerta de tsunami para la costa Pacífica colombiana

En paralelo, las autoridades colombianas realizaron un seguimiento permanente de la situación. La Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existe amenaza de tsunami para el litoral Pacífico colombiano. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del evento y continúan monitoreando cualquier cambio que pueda presentarse en el comportamiento del océano Pacífico.

"No existe amenaza de Tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,8 registrado a las 6:38 p. m. (hora de Colombia) en Mindanao, Filipinas", indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad señaló que, tras los análisis efectuados por sus centros de monitoreo y sistemas de observación oceánica, no se identificaron condiciones que representen riesgo para las costas del país.

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Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co