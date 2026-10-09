"Panamá no está sola": De la Espriella ofrece asistencia tras terremoto de 7,7

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció este viernes "la asistencia necesaria" a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a ese país y por el cual se activó una alerta de tsunami en el Pacífico. "¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria", afirmó De la Espriella en X. El mandatario expresó toda su "solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo".

"Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles", manifestó el presidente. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

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La gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló que todos los municipios de la costa pacífica, la única fronteriza de Colombia con Panamá, "se encuentran hasta el momento indemnes". "Me he comunicado con los alcaldes y han reportado que no hay afectaciones humanas o materiales en ningún de los municipios fronterizos. El resto del territorio departamental no tiene afectación", afirmó Córdoba.



Presidente de Panamá pide mantener la "calma" tras el terremoto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este viernes en X mantener la calma tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país y activó la amenaza de tsunami en el Pacífico, mientras que de momento las autoridades de Panamá no han informado si el temblor dejó muertos o heridos. mEl mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que "informen sobre los efectos llamando a la calma".

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También, Mulino aseguró que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden". El terremoto de magnitud 7,7 tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico. De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS. Por el momento las autoridades de Panamá no han informado si el movimiento telúrico dejó muertos o heridos. Aunque inicialmente no se reportaron daños estructurales de relevancia, sí se ordenó el desalojo de los residentes en los edificios. En algunos edificios las alarmas se activaron para y aún no se permite el ingreso de las personas.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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