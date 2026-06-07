En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIAN HERRERA
PERÚ
SELECCIÓN COLOMBIA
TERREMOTO FILIPINAS
ELECCIONES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pánico en estación de Nueva York, Estados Unidos: cinco personas fueron apuñaladas

Pánico en estación de Nueva York, Estados Unidos: cinco personas fueron apuñaladas

El hecho ocurrió en uno de los puntos de mayor afluencia de pasajeros del país, a pocos días de importantes eventos deportivos

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
Pánico en estación de Nueva York, Estados Unidos: cinco personas fueron apuñaladas
Ataque con cuchillo deja cinco heridos en la principal estación ferroviaria de Nueva York. -
AFP

Cinco personas resultaron heridas el domingo en un ataque a puñaladas en la estación de tren Penn de Nueva York, una de las más transitadas de Estados Unidos, según el departamento de bomberos de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Todas las víctimas son civiles y fueron trasladadas al hospital, agregó el organismo. El atacante quedó "bajo custodia", indicaron los bomberos en un comunicado. Una de las víctimas sufrió lesiones de gravedad, dos resultaron con heridas moderadas, y dos con heridas leves.

Últimas Noticias

Accidente en República Dominicana.
MUNDO

Impactante video | Dos muertos tras accidente de avión en aeropuerto de República Dominicana

Los videos que deja terremoto en Filipinas de 7,8
MUNDO

Los impactantes videos que deja terremoto de 7,8 en Filipinas: derrumbes y escenas de pánico

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

¿Qué se sabe de apuñalamiento masivo en Nueva York?

Las circunstancias del ataque no están del todo claras. Un fotógrafo en el lugar, después del hecho, vio sangre en el suelo cerca de dos vías, donde la policía acordonó la zona.

Publicidad

El incidente ocurrió en un concurrido centro de transporte neoyorquino poco antes de que se celebren dos importantes eventos deportivos en el área metropolitana la próxima semana: las Finales de la NBA y la Copa Mundial de fútbol.

El Madison Square Garden, ubicado encima de la estación Penn, en el centro de Manhattan, acogerá los dos partidos de las Finales de la NBA el lunes y el miércoles.

Publicidad

El presidente Donald Trump tiene previsto asistir al partido de la NBA del lunes, tras afirmar recientemente que aceptó una invitación del propietario de los Knicks, James Dolan.

El estadio MetLife, ubicado a las afueras de la ciudad, en el vecino estado de Nueva Jersey, albergará su primer partido del Mundial el sábado. La seguridad se ha reforzado en la ciudad antes de los dos eventos.

El sistema oficial de notificación de emergencias de Nueva York no describió el incidente, pero indicó que la gente debía evitar la zona y "esperar demoras de tránsito, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la estación Penn".

Antes del apuñalamiento, las autoridades de Nueva York ya habían cancelado una fiesta al aire libre prevista en el lugar para el lunes.

Publicidad

Miles de espectadores se agolparon en una intersección frente al recinto el viernes para una fiesta de visionado del segundo partido. Las autoridades de Nueva York dijeron que 26 personas fueron detenidas después de que algunos aficionados se volvieran violentos.

Con información de AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nueva York

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad