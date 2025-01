Papa Francisco pide superar el machismo en la Curia: “¡Las mujeres mandan!”

El papa Francisco afirmó este miércoles que hay que eliminar la mentalidad "clerical y machista" en la Curia, el gobierno de la Iglesia católica, y que "las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres".

Francisco realizó estas declaraciones al recibir a los miembros de la fundación Hilton, de la conocida cadena hotelera, y que participa en actividades caritativas, y les agradeció: "Sé que colaboráis con algunos dicasterios vaticanos para dar a las monjas oportunidades de crecer en profesionalidad y espíritu misionero. ¡Gracias".

Al respecto criticó que se ha invertido poco en la formación de las religiosas "porque se piensa que las monjas, y en general las mujeres, son de segunda clase”.

(Lea además: "Una desgracia": Papa Francisco critica a Donald Trump por plan de deportaciones masivas en EE. UU. )

Publicidad

"Esto es lo que piensa la gente... No olviden que desde el día del Jardín del Edén ellas mandan... ¡Las mujeres mandan! Es importante que las monjas puedan estudiar y formarse. El trabajo en las fronteras, en los suburbios, entre los menos afortunados, requiere personas formadas y competentes", señaló

AFP

Y agregó: "Y, por favor, la misión de las monjas es servir a los últimos, y no ser siervas de alguien".

Publicidad

Recordó que se critica "que no hay suficientes monjas en puestos de responsabilidad, en las diócesis, en la Curia y en las universidades" y admitió que "es verdad".

"Por un lado, es cierto, debemos superar una mentalidad clerical y machista", subrayó.

"Gracias a Dios las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres": papa Francisco

Recordó que recientemente eligió a dos religiosas para altos cargos en el Vaticano, Simona Brambilla, que será la primera prefecta y estará al frente del Dicasterio de la Vida Consagrada y que en marzo la religiosa Raffaela Petrini se ocupará de la Gobernación Vaticana y que hay tres monjas en el equipo de quienes eligen a los obispos con derecho a voto.

"Gracias a Dios las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres. Es así... porque tienen esa capacidad de hacer cosas, las mujeres y las monjas. También he oído a obispos decir: quisiera nombrar monjas en algunos cargos de la diócesis, pero sus superiores no las dejan ir. No, por favor, dejadlas ir", agregó el papa.

Publicidad

(Lea además: Papa Francisco sufre una caída en su residencia y le inmovilizan un brazo: esto es lo que se sabe )