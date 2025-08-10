Pareja muere al caer su carro por acantilado en Brasil mientras tenían relaciones

Un accidente ocurrido en la madrugada del lunes 4 de agosto en la localidad de Venda Nova do Imigrante, Brasil, dejó como saldo la muerte de una pareja identificada como Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil en el que se encontraban se precipitó por un acantilado de más de 100 metros de altura. La hipótesis inicial apunta a que un movimiento brusco durante un momento íntimo provocó que el vehículo se desplazara y perdiera estabilidad, pese a que el freno de mano estaba activado. El terreno, húmedo debido a recientes lluvias, podría haber contribuido al accidente.

Según el oficial Alberto Roque Peres, los fallecidos habrían acudido a un lugar apartado tras salir de una fiesta. Vecinos de la zona escucharon un fuerte impacto entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada, pero la oscuridad impidió que alguien presenciara el hecho.

El automóvil fue hallado en la mañana siguiente, destrozado y con partes esparcidas entre la vegetación. Los cuerpos, encontrados en la base de una formación rocosa, no presentaban señales de violencia.

Ribeiro, madre de dos hijos, y Cardoso, padre de un niño de cuatro años, perdieron la vida de manera inmediata. La investigación continúa mientras se esperan los resultados de las pruebas forenses que confirmarán las circunstancias exactas de la tragedia.

