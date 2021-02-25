En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pidió préstamo de alivio por el COVID-19 para salvar su empresa y se gastó la plata en ropa y joyas

Pidió préstamo de alivio por el COVID-19 para salvar su empresa y se gastó la plata en ropa y joyas

La mujer, que obtuvo un crédito de 149.000 dólares, podría ir a prisión por 30 años y ser obligada a pagar una multa de un millón.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2021
Comparta en:
compras tarjeta
Foto de referencia
ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad