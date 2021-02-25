Pidió préstamo de alivio por el COVID-19 para salvar su empresa y se gastó la plata en ropa y joyas

Jasmine Johnnae Clifton enfrenta cargos por fraude luego de pedir un préstamo de alivio por el COVID-19 y usar el dinero, no para salvar su empresa, sino para comprarse ropa cara y diamantes.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la joven de 24 años presentó una solicitud con documentos falsos de su compañía, un negocio de venta minorista de ropa en línea que había disuelto meses antes, para acceder a los alivios que ofrecía el gobierno a empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

Pidió el préstamo a finales de julio de 2020 y se lo otorgaron al mes siguiente, consignándole 149.000 dólares en su cuenta personal.



Una investigación develó que Clifton gastó el dinero del gobierno para realizar compras en numerosas tiendas, donde adquirió ropa, joyas y mobiliario.

La mujer fue liberada bajo fianza y de ser hallada culpable por fraude podría enfrentar una pena de 30 años de cárcel y una multa de entre 250.000 y un millón de dólares.

