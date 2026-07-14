Historia de la rivalidad Argentina vs Inglaterra: un encuentro que supera las barreras del fútbol

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles por la semifinal del Mundial 2026 en busca de un cupo para la gran final de esta Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo el domingo 19 de julio. Y es que detrás de este partido, que promete ser un duelo inolvidable para los amantes del fútbol, hay un contexto histórico de más de 40 años que atraviesa desde temas políticos y territoriales hasta futbolísticos. María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol habló sobre todo lo que envuelve este partido.

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Historia de la Guerra de las Malvinas

Es bien recordado que en el año 1982 ocurrió la Guerra de Malvinas entre estas dos naciones cuando Argentina reclamó este territorio insular, en poder de los británicos, como suyo. Sin embargo, la historia de las Islas Malvinas inició más de doscientos años antes de la guerra. María Teresa Aya mencionó que en 1765 “fue la primera vez que un francés (no británicos, ni españoles ni argentinos), Louis-Antoine de Bougainville, empezó la historia creando en las Malvinas el primer asentamiento de seres humanos en la época moderna en esas islas y lo hizo aprovechando el vacío que habían dejado los británicos, que habían llegado primero, y los españoles que habían conquistado toda América, pero no habían llegado a las islas”.

Después de que los franceses fundaron las Malvinas, dijo la analista, “empezaron a negociar y los franceses terminaron cediendo a España el control del territorio con la condición de que no se lo dieran a Gran Bretaña, que era su gran enemigo”. Las Malvinas pasaron a ser parte del reino de España con la independencia del Uti possidetis juris, que usaron todos los países en América para recuperar territorio, y Argentina dijo que ‘las Malvinas son nuestras’. Sin embargo, en 1833 un regimiento de británicos entró y sacó a los argentinos que estaban ahí. Detrás de esto estaba la pesca de ballenas y focas, la cantidad de plata que había allí. Este era un negocio que movían los británicos y también los estadounidenses, recién independizados, y resulta que un barco de los americanos, el Lexington, había sido decomisado por los españoles por pescar donde no debía pescar, las Malvinas. Los americanos dijeron, ‘los argentinos están actuando como piratas robándonos nuestro barco y cogiéndonos prisioneros’ y allí llegaron para pescar, aprovechando el río revuelto, los británicos”.



En 1833, con excepción de la Guerra de las Malvinas, en 1982, narró Aya, estas islas “han estado bajo el dominio británico”. Ya para 1982, “después de casi 150 años, el gobierno de Leopoldo Galtieri, que era el presidente de la Junta Militar y que le estaba yendo muy mal dentro de Argentina, decidió crear una distracción para que no lo criticaran internamente y recuperar las Malvinas. Nada mueve más el nacionalismo que una guerra por soberanía territorial”.



La Guerra de las Malvinas duró 74 días y la ganaron los ingleses. Un total de 649 argentinos murieron en el conflicto. “Fueron los primeros momentos en los que empezó a tambalear la Junta Militar y terminó cayendo”.



'La Mano de Dios': el desquite de los argentinos

Cuatro años después de la guerra, para el Mundial México 1986, Argentina e Inglaterra se volvieron a encontrar, pero esta vez en un terreno de juego para los cuartos de final de la Copa del Mundo. María Teresa Aya mencionó que “ese fue un momento muy interesante. Después de la guerra, Argentina quedó muy resentida de que los hubieran usado para una guerra por temas internos políticos, de que hubiera muerto toda esta gente y, encima de todo, que hubieran perdido. Efectivamente, 4 años después, en el Mundial de México, se encontraron en cuartos de final Argentina y el Reino Unido. Fue un partido que, más que el paso a la semifinal, simbolizaba el ‘nos volvemos a ver y nos vamos a quitar el clavo’. Ganó Argentina 2-1 y ese 2-1 también tiene historia. En ese partido se dio la famosa ‘Mano de Dios’, ese gol que unos dicen que fue con la mano, el empujón de Maradona hacia el arco, y otros dicen que fue simple genialidad de Maradona como futbolista. El caso fue que ese gol, que marcó historia en el fútbol, en los mundiales, se aceptó una mano, fue un gol que se hizo con la mano y no con el pie. Fue un gol que resarció a los argentinos después de la Guerra de las Malvinas”.