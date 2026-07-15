Intentan robar en la casa de Lamine Yamal después del partido entre España y Francia

La casa del futbolista del Barça Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat (Barcelona, España) tuvo esta pasada madrugada un intento de robo, que se ha visto frustrado por el personal de seguridad privada del jugador. A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica de Cataluña) ha abierto una investigación, ha avanzado el diario La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

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Según el citado medio, un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda del futbolista. Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. El intento de robo se ha producido pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, que disputó Lamine Yamal.



Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas situadas en la misma zona en la que vive el jugador del Barça, una urbanización de lujo, por lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.



Casa de Lamine Yamal perteneció a Shakira y Piqué

Sin embargo, más allá del hecho de seguridad, la vivienda ha llamado la atención por su historia. Antes de convertirse en la residencia de una de las mayores figuras emergentes del fútbol mundial, la mansión perteneció a Shakira y Gerard Piqué, quienes vivieron allí durante buena parte de su relación. La propiedad fue escenario de algunos de los momentos más mediáticos de la pareja, que durante años conformó una de las familias más famosas del deporte y el entretenimiento internacional.



La residencia está ubicada en Ciudad Diagonal, uno de los sectores más exclusivos del área metropolitana de Barcelona. La zona es conocida por albergar a empresarios, deportistas y celebridades, gracias a su privacidad, vigilancia y cercanía con la capital catalana. Según las informaciones divulgadas en España, la vivienda pasó a manos de Lamine Yamal, quien la convirtió en su nuevo hogar tras consolidarse como una de las principales estrellas del FC Barcelona y de la selección española. La adquisición simboliza además el vertiginoso ascenso del futbolista, que con apenas 19 años se ha transformado en uno de los jugadores más valiosos y mediáticos del planeta.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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