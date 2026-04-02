Policía identificó al sospechoso del asesinato de bebé de 7 meses en EE. UU.; buscan a su cómplice

La Policía de Nueva York identificó al presunto autor de los disparos que causaron la muerte de una bebé de siete meses en Brooklyn y continúa la búsqueda de su cómplice, en el que es ya un nuevo episodio de violencia armada que ha conmovido a los neoyorquinos.



La comisionada de la policía Jessica Tisch, informó este jueves que el presunto tirador es Amari Green, de 21 años, miembro de una pandilla, que será acusado de asesinato y de otros dos cargos por intento de asesinato.

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Las autoridades conocen la identidad del presunto cómplice, quien conducía el ciclomotor en el que ambos viajaban en el momento del ataque, por ahora prefieren no hacerla pública.

Un grupo de líderes religiosos de la comunidad en el distrito de Brooklyn donde ocurrió la tragedia han ofrecido una recompensa de 5.000 dólares por información que conduzca al arresto del segundo sospechoso, en la muerte de Kaori Patterson-Moore .



La Policía recuperó videos que muestran a los dos sospechosos circulando en sentido contrario por las calles del distrito este miércoles.



Cuando se acercaban a una intersección, el pasajero que iba detrás abrió fuego e hirió mortalmente a la niña, que estaba en un carro junto a sus padres y su hermano de dos años, en una esquina de ese cruce

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El niño, que también estaba en el cochecito, solo sufrió un rasguño en la espalda.

Aunque aún se desconoce el motivo, los investigadores tratan de determinar si el objetivo de los disparos era el padre de la menor, según el canal 7 de la cadena ABC.

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Los padres de la niña y otros transeúntes corrieron a esconderse a una bodega y en ese instante se escucharon los gritos de la madre al percatarse que su bebé estaba herida. El padre la llevó a un hospital donde poco después del tiroteo, fue declarada muerta.

Durante la huida, el ciclomotor chocó contra un coche y los pasajeros salieron despedidos.

El sospechoso de haber disparado resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo custodia por otro incidente previo.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, lamentó que esta tragedia no sea la primera que se cobra la vida de un menor en la ciudad y declaró que el caso es "un recordatorio devastador de cuánto trabajo queda aún por hacer para combatir la violencia armada en la ciudad".

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AGENCIA EFE