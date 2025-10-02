En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Por qué asesino serial de once mujeres solo recibió una condena de 25 años?

¿Por qué asesino serial de once mujeres solo recibió una condena de 25 años?

Apenas pagará siete años de la condena en una cárcel y luego será trasladado a otro lugar para terminar la sentencia. Así engañó a sus víctimas, algunas de las cuales fueron abusadas.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Asesino serial en Rusia mató a once mujeres y solo lo condenaron a 25 años
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad