¿Por qué asesino serial de once mujeres solo recibió una condena de 25 años?

Vitali Manishin, un asesino serial conocido como ‘El maniaco de Barnaul’, fue condenado a 25 años de cárcel en Rusia por el asesinato de once mujeres y la violación de algunas de ellas.

El condenado, de 54 años, fue vicegobernador del distrito de Kalman, de la región siberiana del Krai de Altái, y cometió los crímenes cuando era estudiante, hace más de dos décadas.



Su primera víctima tenía 17 años

Según medios internacionales, en 1989 intentó violar a su primera víctima, una adolescente de 17 años que conoció en la localidad de Zeliónaya Dubrava, del distrito Ródinski, a la que estranguló y, posteriormente, ocultó su cadáver en el bosque cercano.

Luego, entre 1999 y 2000, el asesino serial cometió sus otros crímenes. Todas tenían relación con la Universidad Estatal Técnica de Altái, excepto una.



Según la Fiscalía, ‘El maniaco de Barnaul’, "con la excusa de ayudarlas a ingresar en el centro docente y estudiar en este, así como para ayudarles a encontrar trabajo, entablaba contacto con muchachas jóvenes en la ciudad de Barnaul".

"Les convencía de viajar con ellas en automóvil al distrito Kalmanski, donde las violaba y asesinaba, y escondía sus cuerpos en el bosque", añadieron las autoridades rusas.

Durante casi tres décadas de investigaciones, las autoridades rusas buscaron identificar al asesino serial, hasta que finalmente fue capturado en mayo de 2023. (Lea también: Celulares, tablets y ropa: claves para capturar al asesino serial de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá)

El hombre, además, es señalado de abusar de jóvenes que buscaban trabajo en instituciones educativas, entre julio y agosto de 1999.



¿Por qué la pena fue solo de 25 años?

"El Tribunal del distrito Kalmanski de la región de Altái condenó al ciudadano Vitali Manishin, de 54 años, tras hallarle culpable de asesinato con agravantes relacionado con violaciones de dos o más personas", informó en Telegram la Fiscalía local.

El despacho judicial, a casi 3.000 kilómetros de Moscú, indicó que la condena no pudo ser todo lo severa que estipula la legislación rusa -cadena perpetua- debido a la prescripción del delito.

Sin embargo, dada la gravedad de los crímenes que cometió, el Tribunal determinó condenar a ‘El maniaco de Barnaul’ a 25 años de prisión, de los cuales pasará 7 en una cárcel y el resto en una colonia penitenciaria de alta seguridad.

