Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué viene para colombianas detenidas por Israel en flotilla que iba a Gaza? Habla vicecanciller

¿Qué viene para colombianas detenidas por Israel en flotilla que iba a Gaza? Habla vicecanciller

En diálogo con Noticias Caracol, el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, señaló que la interceptación de Israel a las embarcaciones fue "claramente ilegal" y detalló el acompañamiento que hará el Gobierno nacional. Desde Israel se habla de deportación.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 2 de oct, 2025
Luna Barreto y Manuela Bedoya.jpg

