¿Por qué Bill Gates decidió donar el 99% de su fortuna y en quién se inspiró?

En Estados Unidos crecieron los rumores que indicaban que Bill Gates , cofundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, había decidido donar el 99% de su fortuna, estimada en más de 113.000 millones de dólares. El magnate ha decidido hablar al respecto y dar más detalles sobre esta decisión filantrópica que ha anunciado.

La donación de Bill Gates

El empresario ha confirmado, en diálogo con The Associated Press, que, efectivamente, tiene la intención de donar la mayor parte de su gran fortuna, el detalle importante es que lo hará a la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual él mismo dirige. Según detalló el plan es que esto se haga efectivo antes de 2045.

Este compromiso implica una inversión de aproximadamente 200.000 millones de dólares en las próximas dos décadas, con el objetivo de que ese dinero sea utilizado para enfrentar desafíos globales como la salud pública, la educación y la reducción de la pobreza. "Es emocionante tener tanto para poder destinar a estas causas", aseguró el empresario que también indicó que hay una parte más que irá para los niños y su propio consumo.

Desde la creación de su fundación en el año 2000, Bill Gates ya ha invertido más de 100.000 millones de dólares en iniciativas como el desarrollo de vacunas y la lucha contra enfermedades prevenibles. Además de su carrera filantrópica, el cofundador de Microsoft ha sido un crítico de los recortes en la ayuda internacional por parte de algunos gobiernos.

Este compromiso filantrópico se produce, precisamente, en un contexto de recortes en la ayuda internacional por parte de algunos gobiernos, lo que ha motivado a Gates a acelerar sus donaciones para mitigar el sufrimiento y mejorar las condiciones de vida en todo el mundo. Su decisión también desafía a otros multimillonarios a reconsiderar sus enfoques filantrópicos y a aumentar tanto la velocidad como la escala de sus donaciones.

De hecho, en los últimos días el magnate arremetió duramente contra Elon Musk por su implicación en el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), advirtiendo que estos recortes podrían causar "millones de muertes", especialmente entre niños en países empobrecidos.

¿Por qué Bill Gates tomó esta decisión?

Gates ha expresado que no desea ser recordado como alguien que "murió rico", inspirándose en la filosofía de Andrew Carnegie, un magnate del acero y filántropo escocés-estadounidense del siglo XIX, quien promovía que los millonarios deben devolver su riqueza a la sociedad. Ese pensamiento lo dejó plasmado en su ensayo de 1889, 'El Evangelio de la Riqueza'. "El hombre que muere rico muere deshonrado", expresaba.

La Fundación Bill y Melinda Gates, que Gates considera su "cuarto hijo", se centrará en áreas como la erradicación de enfermedades infecciosas, la reducción de la mortalidad infantil y materna, y la mejora de la educación y la nutrición en comunidades desfavorecidas. La fundación planea aumentar su presupuesto anual a 9.000 millones de dólares para 2026, lo que representa un incremento significativo respecto a años anteriores.

Otra importante reflexión de Bill Gates

No solo el anuncio de la donación del magnate le ha dado la vuelta al mundo, también unas recientes declaraciones que dio al medio internacional The Indian Express que "no nacimos para trabajar, el trabajo es un artificio derivado de la escasez". Las palabras de Bill Gates definitivamente han dado qué pensar a más de uno, cuestionando el sentido del trabajo en una sociedad que avanza con la explosión de la inteligencia artificial generativa.

El magnate explicó que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas han trabajado para suplir sus necesidades básicas, pero que en la actualidad la sociedad está viviendo una nueva era en la que la inteligencia artificial busca liberarlo de estas acciones. El visionario planteó que con los avances de la IA, los individuos serán más libres para explotar otros deseos o talentos.

