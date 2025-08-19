Dos madres entregaron a sus hijos adolescentes por el asesinato de una mujer en medio de un robo

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron aprehendidos por el homicidio de una mujer en Argentina. Fueron sus madres las que entregaron a las autoridades a los menores de edad. Un tercer sospechoso fue detenido horas antes.

Los menores de edad son señalados de un homicidio cometido el pasado jueves 14 de agosto, en Villa Luzuriaga, La Matanza, en Buenos Aires.



La víctima esperaba a que su hija saliera de una clase

Información dada a conocer por medios argentinos, como TN, señalan que la mujer, identificada como Rita Suárez, estaba dentro de su vehículo con uno de sus hijos, un joven de 15 años.

Ella y el menor de edad esperaban a que la otra hija de la mujer de 47 años saliera de una clase de particular. Fue entonces cuando tres jóvenes, de 16, 17 y 19 años, se acercaron hasta el carro con el objetivo de hurtarlo. Amenazaron a la conductora y uno de los señalados ladrones le disparó en el hombro.

El trío de delincuentes se dio a la fuga, mientras que el hijo de la mujer llamó a la Policía. De acuerdo con el Clarín, vecinos fueron quienes ayudaron a trasladar a la víctima a un centro médico cercano, pero poco después ella falleció.



La cadena de errores de los sospechosos del crimen

Luego de analizar las cámaras de seguridad, las autoridades hicieron un seguimiento de la ruta que usaron los atacantes al huir. TN señaló que, tras herir fatalmente a la señora Rita, los jóvenes ingresaron a un supermercado que estaba a seis cuadras del sitio y compraron una botella de agua, que pagaron con la billetera virtual de uno de ellos.

Luego abordaron un medio de transporte, que también fue pagado con la billetera virtual de otro de los adolescentes. Con esos datos, identificaron a los asaltantes y se logró establecer que uno de ellos vivía en Rafael Castillo, donde el chofer que los llevó confirmó que se habían bajado.

El joven mayor de edad fue capturado el fin de semana y los adolescentes fueron entregados el lunes 18 de agosto por sus madres, tras un proceso de negociación en el que les aseguraron a las mujeres que sus hijos tendrían garantías procesales.

Se cree que uno de los menores de edad fue el que disparó el tiro mortal contra Rita Suárez.

Los jóvenes podrían responder por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa.

