Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
BLOQUEOS EN BOGOTÁ
VALERIA AFANADOR
WILLIAM CADAVID
ATLÉTICO NACIONAL
NEYSER VILLARREAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Dos madres entregaron a sus hijos adolescentes por el asesinato de una mujer en medio de un robo

Dos madres entregaron a sus hijos adolescentes por el asesinato de una mujer en medio de un robo

Un menor de edad vio cómo los jóvenes acabaron con la vida de su madre. Estos fueron los errores que cometieron los sospechosos para ser identificados.

Dos madres entregaron a sus hijos adolescentes por el asesinato de una mujer en medio de un robo
Rita Suárez, madre asesinada frente a su hijo en Argentina -
AFP/TN Todo Noticias
Por: Sandra Soriano Soriano
|
Actualizado: agosto 19, 2025 11:15 a. m.

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron aprehendidos por el homicidio de una mujer en Argentina. Fueron sus madres las que entregaron a las autoridades a los menores de edad. Un tercer sospechoso fue detenido horas antes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los menores de edad son señalados de un homicidio cometido el pasado jueves 14 de agosto, en Villa Luzuriaga, La Matanza, en Buenos Aires.

La víctima esperaba a que su hija saliera de una clase

Información dada a conocer por medios argentinos, como TN, señalan que la mujer, identificada como Rita Suárez, estaba dentro de su vehículo con uno de sus hijos, un joven de 15 años.

Últimas Noticias

  1. Niño de 9 años con muerte cerebral
    La mamá del menor de 9 años decidió donar los órganos de su hijo -
    Foto: GoFundMe

    Niño de 9 años quedó con muerte cerebral tras ser víctima en riña callejera: mamá donará sus órganos

  2. Arrestan al boxeador Julio César Chávez Jr. en EE. UU. y será deportado a México: ¿Qué hizo?
    El mexicano boxeó contra el estadounidense Jake Paul el pasado 28 de junio.
    AFP

    Estados Unidos entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr, acusado de nexos con narcotráfico

Ella y el menor de edad esperaban a que la otra hija de la mujer de 47 años saliera de una clase de particular. Fue entonces cuando tres jóvenes, de 16, 17 y 19 años, se acercaron hasta el carro con el objetivo de hurtarlo. Amenazaron a la conductora y uno de los señalados ladrones le disparó en el hombro.

Publicidad

El trío de delincuentes se dio a la fuga, mientras que el hijo de la mujer llamó a la Policía. De acuerdo con el Clarín, vecinos fueron quienes ayudaron a trasladar a la víctima a un centro médico cercano, pero poco después ella falleció.

La cadena de errores de los sospechosos del crimen

Luego de analizar las cámaras de seguridad, las autoridades hicieron un seguimiento de la ruta que usaron los atacantes al huir. TN señaló que, tras herir fatalmente a la señora Rita, los jóvenes ingresaron a un supermercado que estaba a seis cuadras del sitio y compraron una botella de agua, que pagaron con la billetera virtual de uno de ellos.

Luego abordaron un medio de transporte, que también fue pagado con la billetera virtual de otro de los adolescentes. Con esos datos, identificaron a los asaltantes y se logró establecer que uno de ellos vivía en Rafael Castillo, donde el chofer que los llevó confirmó que se habían bajado.

Publicidad

El joven mayor de edad fue capturado el fin de semana y los adolescentes fueron entregados el lunes 18 de agosto por sus madres, tras un proceso de negociación en el que les aseguraron a las mujeres que sus hijos tendrían garantías procesales.

Se cree que uno de los menores de edad fue el que disparó el tiro mortal contra Rita Suárez.

Los jóvenes podrían responder por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Argentina

Homicidios

Robos