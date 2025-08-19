Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr, acusado de nexos con narcotráfico

Estados Unidos entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr, acusado de nexos con narcotráfico

Según se conoció, el excampeón mundial, hijo del legendario Julio César Chávez, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, en el estado de Sonora, norte de México. ¿De qué se le acusa?

Julio César Chávez Jr.
Julio César Chávez Jr.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 19, 2025 11:48 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra, y se encuentra ya en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el excampeón mundial fue entregado por Estados Unidos tras permanecer poco más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de aquel país. Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación del boxeador mexicano.

“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México (...) Sí nos informaron que iba a llegar a México”, manifestó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Sin dar información sobre el centro penitenciario en el que se encuentra el excampeón del mundo del peso mediano, Sheinbaum destacó la “orden de aprehensión” en su contra en México desde el 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, la cual fue confirmada el mes pasado por la Fiscalía General de la República (FGR). “Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (en Estados Unidos), había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

El púgil, hijo del legendario Julio César Chávez, afrontaba un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido a principios de julio por ingresar de manera ilegal y es señalado de tener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Según la ficha, Chávez Jr fue detenido el lunes por la mañana en la garita Dennis Deconcini de Nogales, Sonora, y de forma inmediata fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del estado.

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido el 3 de julio en Estados Unidos. La detención se dio luego de que el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim (Estados Unidos) ante Jake Paul. El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país. A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado "una grave amenaza para la seguridad pública" del país, al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no fue arrestado en ese momento. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano contaba con una orden de aprehensión en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

EFE

