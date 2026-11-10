¿Por qué impulsan un juicio político contra Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el juicio político impulsado por un congresista republicano en la Cámara de Representantes es un "espectáculo político" y defendió las operaciones militares iniciadas bajo su liderazgo. "Es una farsa, es una maniobra publicitaria y todo el mundo lo sabe", afirmó durante una conferencia de prensa en el Pentágono, tachando la iniciativa de "calumnia" y "sabotaje". Agregó que "es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento", declaró sobre la iniciativa de Thomas Massie, que introdujo en la Cámara baja una lista de acusaciones para abrir el ‘impeachment’ que, de aprobarse, pasaría al Senado para la apertura del procedimiento. (Lea también: Llegó a Colombia el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU.: ¿cuál es el motivo de su viaje?)



"En cuanto a los cargos en sí: Irán, los cárteles, Maduro, Yemen, todo fue una operación legal ordenada por el comandante en jefe y posteriormente por mí, notificada al Congreso y ejecutada por combatientes estadounidenses que cumplieron con su deber", afirmó en su intervención. "En vísperas del Día de los Veteranos -que se celebra el miércoles en Estados Unidos- estas resoluciones les dicen a cada uno de ellos que su servicio fue un crimen. Su servicio no fue un crimen. Son héroes, y ningún político en Washington les dirá lo contrario mientras yo ocupe este cargo", defendió.

Hegseth respaldó "cada una de estas operaciones": "Me enorgulleció ejecutarlas y lo haría de nuevo mañana", afirmó.

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El secretario de Guerra consideró que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que "un secretario del gabinete que supervisa las Fuerzas Armadas del país está siendo atacado no por perder conflictos contra nuestros enemigos, sino por ganarlos.



El respaldo de Trump

El presidente -de 80 años- manifestó su respaldo. "Pete Hegseth merece una calificación de 'A' PLUS, PLUS, PLUS", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. Además, calificó a Massie de "excongresista resentido, enfadado y derrotado", además de llamarlo "¡un PERDEDOR TOTAL!".



Por su parte, Hegseth defendió las operaciones en Yemen, Irán y Venezuela, así como aquellas dirigidas contra presuntos narcotraficantes. “Respaldo cada una de estas operaciones. Me sentí orgulloso de llevarlas a cabo y lo volvería a hacer mañana mismo”, afirmó.



El vicepresidente JD Vance, quien también ha atribuido las derrotas electorales al conflicto con Irán, expresó asimismo su apoyo al jefe del Pentágono este martes, afirmando que, "evidentemente", no ha cometido ninguna falta que justifique su destitución. (Lea también: JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, reprograma visita a Colombia; ya no viene en noviembre)

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El republicano Massie promovió la iniciativa el pasado mes de septiembre, pero no se votó por el receso en el que entró la Cámara para las elecciones de medio mandato en la que los demócratas has recuperado la mayoría del nuevo Congreso que comenzará su curso en enero. Este lunes, volvió a presentar la resolución que la Cámara de Representantes tiene que votar en un plazo de dos días, antes de este miércoles, y que si aprueba por mayoría simple pasará al Senado donde necesita una mayoría de dos tercios para abrir el juicio político que podría llevar a la destitución de Hegseth.



Las acusaciones contra Pete Hegseth

Varios de los cargos de la acusación formal (impeachment) están relacionados con la guerra contra Irán; en ellos se acusa a Hegseth de violar la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), la cual exige consultar al Congreso sobre las intervenciones militares de Estados Unidos. Hegseth ha calificado dicha guerra -que cuenta con un amplio rechazo- como un “esfuerzo valiente e histórico”.

El conflicto de 2025 contra los hutíes de Yemen -respaldados por Irán- también figura en los cargos presentados por Massie, quien acusa a Hegseth de haber iniciado la operación sin la aprobación del Congreso y sin que existiera una amenaza inminente para Estados Unidos.

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Asimismo, Massie calificó los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental como “ejecuciones extrajudiciales”, y señaló que Hegseth “inhibió la revisión legal independiente dentro del Departamento de Defensa”.

Además, acusó a Hegseth de coartar la libertad de expresión al intentar sancionar al senador demócrata Mark Kelly, a raíz de un video en el que este, junto con otros legisladores, instaba al personal militar y de inteligencia a desobedecer órdenes ilegales.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL