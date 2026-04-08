Lo que Artemis II descubrió tras ver cara oculta de la Luna: "Cosas que ningún ser humano ha visto"

Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, los astronautas de la nave Orión que están llevando a cabo la misión Artemis II de la NASA ya se encuentran en la etapa de regreso a la Tierra, luego de haber alcanzado importantes logros para la humanidad en el intento de regresar al astro.

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La tripulación llegó al punto más lejano de la Tierra al que ha viajado un ser humano y, además, vieron el lado oculto de la Luna. Mientras los astronautas vieron esa parte inexplorada del astro, pasaron 40 minutos incomunicados con la agencia en la Tierra. Al volver a comunicarse, los astronautas revelaron a los científicos lo que lograron descubrir.



¿Qué se descubrió sobre la Luna en la misión Artemis II?

Victor Glover describió como el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día. "Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Por su parte, el comandante Reid Wiseman señaló que el lado oculto de la Luna "es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen. Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana. Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera el programa Apolo, y eso fue asombroso para nosotros".



Glover fue el encargado de dar a conocer los detalles desconocidos. "El Sol se ha ocultado tras la Luna y la corona aún es visible; brilla intensamente y crea un halo que casi la rodea por completo. Pero al observar la Tierra, ya se aprecia su brillo", contó.



Reveló que, aunque en esos minutos la Luna se interpuso en su visión a la Tierra, lo que pudieron notar y que antes no se sabía es que "la Tierra brilla con una intensidad asombrosa". De la misma forma, dieron detalles nuevos sobre el verdadero color de la Luna. "Este orbe negro frente a nosotros ahora, no es negro absoluto, sino un tono grisáceo que se funde con la oscuridad. Podemos ver estrellas y planetas detrás (...) Es una vista realmente impresionante".

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A la BBC, la jefa de Ciencia de la NASA, Nicola Fox, reveló que los astronautas que están en la nave Orión detallaron que encontraron varios "cráteres nuevos y pequeños" sobre la superficie lunar. Agregó que estos cráteres fueron descritos por la tripulación como "manchas brillantes" visibles para ellos en tonos marrón y azul.



¿Cómo será el viaje de regreso de Artemis II?

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada "trayectoria de retorno libre". Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar. Se tiene previsto que los astronautas aterricen en la Tierra el próximo 10 de abril.

La nave Orión abandonó el martes la órbita lunar, para que una vez más la gravedad terrestre domine su trayectoria de regreso. En este recorrido, según se ha dicho, se vivirá el momento más violento de la expedición.

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La nave se dirige a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, lo que generará un cambio intenso en el aire alrededor de la cápsula y fuego exterior en la misma. Lo único que protegerá a los tripulantes del fuego será el escudo térmico de la nave y en ese momento enfrentarán un segundo "apagón" de las comunicaciones por la intensidad de calor de la nave.

Luego de superar esta etapa, 11 paracaídas deben abrirse de manera escalonada para bajar la velocidad de la caída de la cápsula, la cual impactará en el océano Pacífico. Aunque todavía faltan algunos días para el regreso de los astronautas, en el lugar ya se encuentra el equipo de recuperación en el mar esperándolos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co