¿Ganan más por estar en el espacio? Este es el salario de los astronautas de la misión Artemis II

La misión Artemis II y la NASA han captado la atención de millones de personas que desean saber todos los pormenores del histórico viaje: fechas, logística, qué observan los tripulantes y cómo viven dentro de la cápsula que está a millones de kilómetros de la Tierra. Entre las dudas más frecuentes también surge una pregunta curiosa: cuánto ganan los astronautas de la NASA por desempeñar uno de los trabajos más admirados del mundo.



Los rostros de los cuatro astronautas de Artemis II se han vuelto emblemáticos a nivel global tras marcar varios récords para la humanidad a bordo de la nave Orión. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen construyeron una destacada trayectoria profesional para integrar la tripulación de esta misión espacial que busca abrir un nuevo capítulo en la historia del ser humano con la Luna, de la mano con la NASA y, en el caso de Hansen, con la Agencia Espacial Canadiense.



¿Cuánto ganan los astronautas de la NASA?

Cabe aclarar que el salario de cada astronauta de la NASA se determina con base en su rango, experiencia y trayectoria profesional. Además, son considerados empleados públicos del gobierno de Estados Unidos, por lo que no reciben pagos extraordinarios únicamente por viajar al espacio.

Según la página oficial de la NASA, los astronautas de sus programas ganan en promedio 152.258 dólares al año. Este dato fue calculado con base en la tarifa salarial de 2024 y puede aumentar dependiendo de los ajustes anuales. En moneda colombiana, esta cifra equivale aproximadamente a 555 millones de pesos.



Sin embargo, este monto no aplica igual para todos. En el caso de los candidatos a astronauta militar, estos son destinados al Centro Espacial Johnson y permanecen en servicio activo con todos los beneficios correspondientes en materia de sueldo, prestaciones, permisos y otros asuntos militares. Por otra parte, los astronautas civiles son clasificados como empleados de nivel GS-13 y GS-14 dentro del sistema de pagos federal estadounidense, uno de los más altos de la escala salarial. Bajo este modelo, sus ingresos oscilan entre 90.000 y 140.000 dólares anuales. Esto significa que el salario mensual de un astronauta de la NASA puede ir desde los 27 millones hasta los 42 millones de pesos colombianos.



¿Los tripulantes reciben pago extra por estar en el espacio?

Aunque los tripulantes de Artemis II participan en una misión donde cualquier error técnico o imprevisto podría poner en riesgo su integridad o incluso su vida, ni Christina Koch, Victor Glover ni Reid Wiseman reciben pagos adicionales por estar en el espacio o formar parte de esta expedición. No existen bonificaciones por horas extra, jornadas nocturnas o turnos en fines de semana dentro de este trabajo. En cuanto a Jeremy Hansen, al ser funcionario de una entidad pública de Canadá, su salario puede variar entre 97.000 y 190.000 dólares anuales, dependiendo de su rango y experiencia.



En la NASA, el salario de un astronauta no depende de si está en la Tierra o en el espacio, sino de su preparación, antigüedad y logros profesionales dentro de la institución. Cada año, miles de personas aplican para convertirse en astronautas de la NASA, motivadas más por el sueño de explorar el universo que por la remuneración económica. En una carrera como esta, el verdadero incentivo no es el dinero, sino la posibilidad de hacer historia en nombre de la humanidad.

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María Paula Rodríguez Rozo

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