Por una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’ lograron ubicar al temido narcotraficante

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, dio detalles de cómo lograron ubicar y abatir a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados del país y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa. (Lea también: Tras operativo contra alias 'El Mencho', Gobierno de México registra muerte de 25 militares)

Recordó que el criminal “se inició en el narcotráfico en la década de 1990 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cartel del Milenio. Desde esa fecha empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del distrito oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara la captura de ‘El Mencho’”.

Destacó que con la inteligencia militar central “e información complementaria de las instituciones del gabinete de seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos de ‘El Mencho’ hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención”.



Fuerzas especiales esperaron a que pareja sentimental de alias El Mencho saliera del inmueble

El militar reveló que “el 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’ que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con ‘El Mencho’ esta pareja sentimental y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información de que El Mencho permanecía en ese lugar”.



“Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que realizan las fuerzas armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de fuerzas especiales y personal de la fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación”, destacó el general Trivilla, descartando que hubiera hombres de Estados Unidos en el ataque contra el narcotraficante. (Lea también: ¿Cuál fue el papel de EE. UU. en la operación contra alias El Mencho? Esto dijo presidenta de México)



Se desplegaron fuerzas terrestres, “una fuerza aeromóvil constituida con seis helicópteros y personal de fuerzas especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco”, y “una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana”, dijo.

El domingo 22 de febrero, tras corroborar que en alias El Mencho estaba en el lugar, se desplaza el personal terrestre que “abre fuego el personal de seguridad de El Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, deja un grupo con una gran cantidad de armamento, realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada, y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción”, dijo el militar.



‘El Mencho’ intentó esconderse en la maleza

El general Trivilla relató que “‘El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Aledaño estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige ‘El Mencho’ y su círculo cercano”.

“Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Llevaban lanzacohetes”, pero “no los usaron; sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción”, agregó.

Continuó diciendo que “el personal militar repele la agresión. Resulta herido El Mencho con dos de sus escoltas y se detiene a dos delincuentes más. Se aseguran tres armas largas, dos cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos”.



¿Cómo murió alias El Mencho?

Según el general, “el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba ‘El Mencho’ y su círculo de seguridad, sus dos escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco”.

“Se traslada a ‘El Mencho’, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, fallecen en el trayecto. Debido a eso se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al aeropuerto internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y se dirige a la Ciudad de México. Se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco”, reveló el secretario de Seguridad.



La mano derecha de ‘El Mencho’ ofreció dinero por cada militar asesinado

De acuerdo con el general, “alias El Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza de El Mecho, se encontraba en El Grullo, Jalisco”.

El sujeto, dijo el secretario, era quien “estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera. Y ofrecía además 20.000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”.

“Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la brigada de fusileros paracaidistas. Lo localizan en El Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente”, a quien se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7.200.000 y 965.000 dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo”, señaló.

