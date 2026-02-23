Tras operativo contra alias 'El Mencho', Gobierno de México registra muerte de 25 militares

Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional fueron asesinados por el Cártel Jalisco Nueva Generación luego del operativo militar que condujo a la muerte del capo de la droga Nemesio "El Mencho" Oseguera, dijo el lunes el secretario de Seguridad de México.

Omar García Harfuch agregó que un guardia penitenciario, un miembro de la fiscalía estatal y 30 integrantes de la organización criminal de Oseguera también fueron asesinados en los disturbios que siguieron a la captura del hombre más buscado de México el domingo. Oseguera, quien resultó herido en un enfrentamiento con soldados en el estado de Jalisco, murió el domingo mientras era trasladado en avión a la Ciudad de México.

Con la voz entrecortada, el secretario de Defensa de México, general Ricardo Trevilla, lamentó la muerte de los militares. En un corto mensaje dado desde la reciente alocución presidencial de la mandataria Claudia Sheinbaum, el funcionario envió el "pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión".



Balance preliminar de los disturbios tras neutralización de alias 'El Mencho'

Acorde con el reciente balance divulgado por el secretario de Seguridad de México, tras el operativo contra 'Mencho' se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco, por otro lado, se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, el cual ascendió a 18.



En siete estados de México se reportó la detención de 70 personas y otras 27 agresiones contra las autoridades. Jalisco fue el punto más crítico tras el incidente, pues allí fueron asesinados 25 uniformados de la Guardia Nacional.



"En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en siete estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron seis agresiones donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones donde perdieron la vida cuatro delincuentes y 15 efectivos de la de las corporaciones fueron lesionados", manifestó el secretario.



¿Qué ha dicho la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum?

"Lo más importante" es "proteger a la gente", afirmó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que un operativo militar que culminó en la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera desatara una ola de violencia con más de 200 bloqueos en las vías .

"Es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.



¿Hubo colaboración con Estados Unidos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que el operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', contó con intercambio de información con Estados Unidos, pero bajo los principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación. "Hay información que se comparte, incluso es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos, y el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así a la cooperación bilateral que proporcionaron autoridades estadounidenses para la ejecución del operativo del domingo en Guadalajara (Jalisco, oeste de México) que derivó en la muerte del narcotraficante. En ese sentido, Sheinbaum explicó que la comunicación con Estados Unidos en materia de seguridad es permanente y se rige por acuerdos establecidos entre ambos Gobiernos.

"Toda la comunicación que se tiene normalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, la relación que se tiene de las Fuerzas Armadas con sus pares pero pues no hay nada en particular", señaló.

Sheinbaum recordó que el entendimiento en seguridad con Washington se basa en cuatro principios, pero remarcó que la cooperación que se tiene es en "información e inteligencia".

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que la colaboración con autoridades estadounidenses se ha fortalecido en la actual Administración. "La colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta Administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico", indicó.

