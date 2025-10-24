En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Primer ataque nocturno de EE. UU. a embarcación en el Caribe: pertenecería al Tren de Aragua

Primer ataque nocturno de EE. UU. a embarcación en el Caribe: pertenecería al Tren de Aragua

Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, informó que en la embarcación iban seis personas, quienes murieron en el ataque.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Ataque nocturno en el mar Caribe.
Ataque nocturno en el mar Caribe.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad