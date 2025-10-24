Primer ataque nocturno de EE. UU. a embarcación en el Caribe: pertenecería al Tren de Aragua

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó un nuevo ataque de ese país a una lancha en el mar Caribe, donde supuestamente iban seis integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua, quienes fallecieron tras la explosión. Se trata del décimo operativo de este tipo que realiza el gobierno de Donald Trump en la región.

"Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe", escribió el funcionario en su cuenta de X.

Añadió que la inteligencia de EE. UU. "tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque".



Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, según dijo Trump, con el propósito de combatir el tráfico de drogas que salían de la región hacia ese país. La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos", agregó Hegseth en su mensaje.

Noticia en desarrollo...